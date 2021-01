Raclette-Pfännchen und römische Kleidergrößen

Bottrop. Der Begriff "Form" erhält beim SV 1911 Bottrop im Lockdown eine völlig neue Bedeutung. Coach Carter stellt sich auf den worst case ein.

Die Winterpause ist vorbei und es kann endlich weitergehen. Zumindest mit der Kolumne und dem Profisport. Weiterhin alles beim Alten also. Die Infektionszahlen sind weiterhin auf einem beängstigenden Niveau, die Schalker gewinnen weiterhin mit beeindruckender Konstanz keines ihrer Bundesligaspiele und die Kneipen sind auch noch geschlossen.

Die Zapfhähne laufen also traurigerweise noch weniger, als der durchschnittliche Kreisligaspieler am Sonntagnachmittag. So langsam dürften zwar die letzten Raclette-Pfännchen wieder abgekühlt sein, dennoch würden die Amateursporttrainer dieses Landes ihre Spieler in außergewöhnlicher Form empfangen dürfen. Birnenformen, Ellipsenformen oder auch Kugelformen.

Gewichtszunahme lässt sich in römischen Ziffern messen

Dieses Phänomen kennt auch Coach Carter vom SV 1911 Bottrop. Während die Konfektionsgrößen der beleibteren Spieler wie eine Telefonnummer aus römischen Zahlen aussehen, steht er bei vielen anderen Spielern eher vor pneumologische Problemen.

In der aktuellen Zeit wird die Feierabend-Kippe nämlich gerne zur Home Office-Schachtel umgewandelt. Auch neu: Normalerweise suchen sich die 11er die haarsträubendsten Ausreden, um nicht noch am Abend die kuschelige Couch verlassen zu müssen, um in der Kälte vom Trainer bei Laufübungen gequält zu werden.

Aktuell wäre dieser qualvolle der Teil der Vorbereitung aber wahrscheinlich für jeden Ascheathleten eine willkommene Abwechslung. Doch falls es zu einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs der aktuellen Saison kommen sollte, wird wohl kaum Zeit für eine ausreichend lange Vorbereitung sein. Das verspricht schon jetzt Kreisligaspiele auf einem ganz neuen Niveau. Perfekt.

Lukas Schneider ist Bottroper und leidenschaftlicher Amateurfußballer. Der 25-Jährige ist Torhüter des SV 1911 Bottrop und teilt mit uns in seiner Kolumne „1911 Freunde“ den Blick auf das nicht selten skurril komische Innenleben des kleinsten Bottroper Kreisliga-Vereins.