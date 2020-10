Einen klaren 4:1 Auswärtssieg landete Polonia Bottrop-Ebel bei Post SV Oberhausen II. Schon früh in Hälfte zwei machte Polonia die drei Punkte fest, obwohl es am Anfang gar nicht danach aussah.

Denn in der Anfangsphase waren die Gastgeber schnell in Führung gegangen und Polonia brauchte einige Zeit, um sich auf den Gegner und vor allem den schnellen Rückstand einzustellen. In der 22. Minute konnte Patryk Pawel Salich ausgleichen, von da an gewannen die Gäste mehr und mehr an Sicherheit, was mit dem Halbzeitpfiff in den Führungstreffer für Ebel mündete.

VfR Polonia Bottrops Ebel Trainer Andreas Hendel zunächst unzufrieden

Trotzdem war Trainer Andreas Hendel zu diesem Zeitpunkt gar nicht zufrieden. „Wir haben in der ersten Hälfte keine richtige Linie gehabt, erst mit dem Ausgleich wurde es besser. Deshalb haben wir in der Halbzeit auch noch mal richtig gesprochen, was taktisch besser laufen muss.“ erklärt Hendel die Ansprache an seine Spieler.

Die hatten ganz genau zugehört, nahmen mit dem Wiederanpfiff das Heft des Handelns in die Hand und erzielten bereits eine Minute nach Wiederanpfiff das dritte Tor, Torschütze war dieses Mal Martin Nowrocki. Nur fünf Minuten später stellte Arkadius Ronka mit dem vierten Treffer den Endstand her.

„Insgesamt bin ich sehr zufrieden mit dem Spiel meiner Mannschaft, nur diese Nachlässigkeiten in der ersten Hälfte, die müssen wir abstellen. In Hälfte zwei hat das Team seine Sache richtig gut gemacht, die Spielkontrolle übernommen und den Gegner laufen lassen. Das hat mir richtig gut gefallen.“ zog Hendel nach dem Schlusspfiff sein überwiegend positives Resümee.

