Polonia Bottrop baut Serie aus und verteidigt Rang vier

Zwar waren die Knochen aufseiten des FC Polonia nach dem letzten Ligaspiel am Donnerstagabend noch schwer. Doch davon ließ sich der FCP auch im Gastspiel beim PSV Oberhausen am Sonntag nicht beirren: Die Mannschaft von FC-Trainer Andreas Hendel setzte sich nicht unverdient mit 3:1 (0:0) beim bis dato Sechstplatzierten aus der Nachbarstadt durch und fuhr so bereits den 13. Saisonsieg im 19. Ligaspiel ein. „Es war nach der Belastung unter der Woche nicht leicht für uns, aber am Ende haben wir die Tore geschossen und die Punkte geholt. Wir können glücklich sein“, äußerte sich Hendel.

Tatsächlich mussten sich die Bottroper beim PSV lange Zeit in Geduld üben. Hendel: „Wir hatten viel Ballbesitz, müssen uns aber auch bei unserem Torhüter bedanken, der großartig gehalten hat.“ Schließlich entpuppten sich die Tore von Mateusz Budnik (73.) und Przemyslaw Radwanski (76. per Elfmeter) als „Dosenöffner“, wie Hendel den Doppelschlag beschrieb. Nach dem zwischenzeitlichen 1:2 traf Roman Giza (87.) zum zufriedenstellenden Endstand.

