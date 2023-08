Pokalpremiere für Jan Mirau und Lara Danielowski

Bottrop. Beide siegen im Finale des Wilczok-Pokals in Bottrop und wurden damit ihrer Favoritenrolle gerecht. Nun folgen die Stadtmeisterschaften.

Mit den Finalspielen ging am Wochenende der Wilczok-Pokal beim TV Blau-Weiß Bottrop zu Ende. In den Königsdisziplinen setzten sich Jan Mirau und Lara Danielowski durch. Für beide bedeuteten die Erfolge eine Pokalpremiere bei einem der großen Bottroper Turnierevents.

Der Ausrichter zog nach neun Turniertagen ein positives Fazit. Zuletzt hatte das Traditions-Tennisturnier vor vier Jahren stattgefunden, nach der Corona-Unterbrechung wurde nun wieder im Stadtgarten aufgeschlagen. Dem zweijährigen Turnus folgend waren die Erwachsenen an der Reihe. Die Turnierleitung um Alina Degen, Frank Zwickl und Jörg Bucke führte wie schon bei den Stadtmeisterschaften im vergangenen Jahr souverän durch das Turnier.

Mehr als 100 Meldungen beim Wilczok-Pokal

Dabei ließen sich die Verantwortlichen auch von dem unbeständigen Wetter nicht aus der Ruhe bringen. Ein Großteil der Spiele konnte auch dank guter Planung auf den Außenplätzen stattfinden, für die restlichen Partien konnte in die Tennishalle Regent ausgewichen werden.

„Hinter uns liegen neun spannende Turniertage und wir als Turnierleitung und Verein sind sehr zufrieden. Mit mehr als 100 Meldungen, haben wir ein tolles ‚Comeback‘ für unser Traditionsturnier gefeiert und auch das durchwachsene Wetter konnte die Stimmung auf und neben den Plätzen nicht trüben. Die Spielerinnen und Spieler haben gezeigt, dass Bottroper Tennis mehr als attraktiv ist“, äußerte sich Vereinspräsidentin Alina Degen im Rahmen der Siegerehrung.

Die Preise und Pokale für die Siegerinnen und Sieger überreichten Bürgermeister Klaus Strehl und Fachschaftsleiter Werner Hüsken gemeinsam mit Birgit Struwe von der Sparkasse Bottrop, die das Turnier seit vielen Jahren als Hauptsponsor unterstützt.

In der Herren-Konkurrenz gewann Jan Mirau und wurde damit seiner Favoritenrolle gerecht. Der Bottroper im Dienste des TK 78 Oberhausen verdiente sich den Titel mit vier Zwei-Satz-Erfolgen. Im Endspiel siegte er gegen Jakob Steffen vom TC Eigen-Stadtwald mit 6:2 und 6:3. „Das war ein super Turnier. Ich hatte vier coole Matches, es waren viele Zuschauer auf der Anlage und so war es auch eine super Vorbereitung für die Stadtmeisterschaften“, äußerte sich Mirau.

Am 19. August starten die Stadtmeisterschaften

Bei den Damen behauptete sich ebenfalls die Turnierfavoritin. Mit drei souveränen Siegen in den Gruppenspielen beschenkte sich Lara Danielowski kurz vor ihrem 25. Geburtstag am Donnerstag selbst mit ihrem ersten Siegerpokal. Insgesamt wurden die Titel in 14 Konkurrenzen vergeben.

Die Bottroper Tennisgemeinde zieht nun zunächst weiter zum TC Waldfriede, wo am Sonntag zunächst im Rahmen von „Waldfriede hilft“ für den guten Zweck aufgeschlagen wird und dann am 16. und 17. August die Damen im Doppel das beliebte Prosecco-Turnier austragen. Der Saisonhöhepunkt steigt dann ab dem 19. August mit den Stadtmeisterschaften beim TC Eigen-Stadtwald. Die Siegerinnen und Sieger vom Wilczok-Pokal zählen auch dann wieder zum Favoritenkreis.

Die Sieger beim Wilczok-Pokal 2023:

Herren A: Jan Mirau, Damen A: Lara Danielowski, Herren B: Benedikt Beughold, Herren 40: Matthias Bohm, Damen 40: Daniela Kienast, Herren 50: Christian Mack, Herren 60: Peter Beautemps, Herren 65: Dieter Mathiszik.

Herren-Doppel A: Niklas Meier / Frank Zwickl, Damen-Doppel 30: Julia Lazareck / Wiebke Hamel, Herren-Doppel 40: Carsten Wein / Markus Kaschek, Herren-Doppel 50: Christian Mack / Mark Bierenfeld, Herren-Doppel 60: Rolf Sperling / Manfred Brackhagen, Damen-Doppel 60: Ingeborg Schroth / Gabriele Feldmann.

