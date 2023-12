Personell gerupfte Adler Bottrop suchen weiterhin die Form

Bottrop. Personell geschwächt nutzte Adler 07 Bottrop in Duisburg zahlreiche Chancen nicht und kassierte bereits die sechste Saisonniederlage.

Für die DJK Adler 07 Bottrop läuft es in der Bezirksliga weiterhin nicht rund. Nach dem freiwilligen Rückzug aus der Landesliga im vergangenen Sommer, haben die neuformierten 07er eine Etage tiefer auch nach zwölf absolvierten Spieltagen einen schweren Stand.

Bereits zum sechsten Mal mussten sich die Adler in der aktuellen Spielzeit geschlagen geben, gegen die Zweitmannschaft der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen zogen die Bottroper mit 23:32 (11:18) klar den Kürzeren. Nach der deutlichen Pleite in Duisburg sind die Adler im dicht gestaffelten Mittelfeld vorläufg auf Rang neun abgerutscht.

Adler 07 Bottrop muss viele Ausfälle verkraften

Schon die Vorzeichen standen für die Gäste aus Bottrop nicht sonderlich gut, denn nicht nur Trainer Robin Mozgol fehlte den 07ern am Wochenende krankheitsbedingt. „Wir hatten viele Ausfälle zu verzeichnen und konnten lediglich mit einem stark dezimierten Kader antreten“, resümierte Marius Bruckwilder, der erneut an der Seitenlinie aushalf. „Grundsätzlich wäre die HSG für uns an einem guten Tag und mit einem vollen Kader sicherlich ein schlagbarer Gegner gewesen, wie ich finde. Sie haben allerdings auch gut gespielt und verdient gewonnen, das Ergebnis geht absolut in Ordnung“, fuhr Bruckwilder fort.

Immerhin sollte die Anfangsphase den Bottropern gehören, die gut loslegten und sich nach zehn Minuten eine 7:4-Führung erspielten. Für Sicherheit konnten die guten Eindrücke auf Seiten der 07er jedoch nicht sorgen, vielmehr erlitten die Gäste in der Folgezeit einen herben Dämpfer.

Bottroper verspielen trotz Überzahl eine Führung

Denn trotz zeitweise personeller Überzahl nach einer Zwei-Minuten-Strafe gegen die HSG, gaben die Bottroper die Führung binnen weniger Zeigerumdrehungen aus der Hand. So drehte Kaldenhausen ein 6:8 binnen zehn Minuten in ein 16:8 um und schockte die Adler mit einem lupenreinen Lauf. Bruckwilder: „Wir haben leider völlig den Faden verloren und waren in der Defensive nicht schnell genug auf den Beinen. Da haben wir uns entscheidende Fehler geleistet.“

Schon zur Pause sahen sich die 07er folglich mit einem klaren Rückstand konfrontiert. Das 11:18 sollte sich für die Adler schließlich als zu große Hypothek erweisen, eine vermeintliche Aufholjagd der Gäste blieb in den zweiten 30 Minuten aus. Bruckwilder: „Die Mannschaft hat zwar nochmal einiges versucht, es war aber einfach nicht mehr drin. Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir größte Chancen ausgelassen.“ Entsprechend brachte die HSG ihren Vorsprung über die Zeit und ließ die Bottroper letztlich mit leeren Händen zur Heimreise antreten. Bruckwilder: „Das Team konnte dieses Resultat aber einordnen. Nun hoffen wir darauf, dass sich die Situation in den kommenden Tagen wieder bessert.“

