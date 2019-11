Bottrop. Der Schwimm-Nachwuchs zeigte beim 23. Wettkampf um die Oskar-Statuen des SSC 90 Schloß-Holte-Stukenbrock starke Leistungen.

Oskarreife Leistung des SV 1911 Bottrop

Hochspannend gestaltete sich der Kampf um die Oskar-Statuen des SSC 90 Schloß-Holte-Stukenbrock. Bei der 23. Auflage waren auch die Schwimmer des SV 1911 Bottrop am Start. Seit einigen Jahren werden die Finalläufe in Stukenbrock als „Mystery-Lagen“ ausgetragen, was bedeutet, dass auf jeder Bahn in einer anderen Reihenfolge geschwommen wird. Das macht den Zieleinlauf bis zum Anschlag unberechenbar. Der Sieger erhält die begehrte Oskar-Figur.

Phillip Kreft und Lena Dembski belegten im 100m-Lagenfinale jeweils dritte Plätze und Marvin Kiwitt konnte sich im 200m-Lagenfinale den zweiten Platz erobern. Während Lena und Marvin an zwei Tagen alle acht Strecken zurücklegten, konzentrierte sich Phillip auf die „Fünfziger“. Hier lieferte er ausnahmslos persönliche Bestzeiten ab und siegte über 50m-Freistil, -Brust und -Schmetterling. Zweiter wurde er über 50m-Rücken. Nebenbei fischte er noch die Goldmedaillen für 100m-Freistil und 100m-Schmetterling aus dem Becken.

Lena wurde Zweite über 100m-Schmetterling und 100m-Freistil. Dritte Plätze holte sie über 50m- und 100m-Rücken. Marvin erzielte sein bestes Ergebnis mit der Silbermedaille über 100m-Brust, über 50m-Brust reichte zu Platz drei. Fiona Bostjancic überzeugte mit einem zweiten Platz über 50m-Schmetterling und Bronze über 50m-Freistil und -Rücken. Lara Dembski siegte über 100m-Rücken und belegte über 50m- und 100m-Freistil sowie 50m-Rücken dritte Plätze.