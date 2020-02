Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Noch ein weiterer Test vor dem Ligastart

Vor dem Ligastart am 16. Februar bestreiten die Fußballer des VfL Grafenwald noch ein weiteres Testspiel. Koutcky und Co. messen sich am kommenden Sonntag am Sensenfeld mit dem B-Kreisligisten BW Fuhlenbrock.

Erstmals um Punkte geht es dann eine Woche später. Dann steht in der A-Kreisliga das Spiel beim Tabellenfünften SG Preußen Gladbeck auf dem Programm. In der Hinrunde unterlagen die Wöller mit 0:4.