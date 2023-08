Niederrheinliga: Dostlukspor Bottrop startet mit Derbysieg

Oberhausen. Die A-Junioren von Dostlukspor Bottrop untermauern am ersten Spieltag der Niederrheinliga ihre Ambitionen. Zu spüren bekommt das ein Nachbar.

Mit Spannung wurde der Auftakt der U19 von Dostlukspor Bottrop in der Niederrheinliga erwartet. Für den kleinen Fußballverein von der Beckstraße war es am Sonntag eine absolute Premiere, als die Bottroper ausgerechnet im Derby bei Arminia Klosterhardt das erste Meisterschaftsspiel in der neuen Liga bestritten haben. Und die Elf von Ayhan Kirlangic legte einen Start nach Maß hin: Mit einem satten 6:1 (3:1) setzten die Bottroper gleich ein erstes Ausrufezeichen.

Kirlangic hatte allen Grund, sich zufrieden zu zeigen: „Das war ein tolles Spiel, das Team hat die Vorgaben nahezu perfekt umgesetzt und sich dieses Ergebnis verdient.“ Tatsächlich bereiteten sich die Bottroper akribisch auf den Ligastart am Hans-Wagner-Weg vor und bauten darauf, gegen die Arminia gut in die neue Spielzeit zu starten.

„Wir wollen aus den ersten drei Spielen neun Punkte holen“, gab Kirlangic die Marschroute für seine Schützlinge vor, „wo wir am Ende stehen könnten, werden wir noch sehen. Allerdings wollen wir ein gutes Fundament schaffen und uns so wichtiges Selbstvertrauen holen.“

Demnach absolvierte die U19 ein straffes Vorbereitungsprogramm. „Die Ergebnisse wirkten nach außen zwar nicht immer zufriedenstellend, da wir durchaus auch mal verloren haben“, äußerte sich Kirlangic zwar, „aber ich war mit unserer Vorbereitung absolut glücklich. Denn die Mannschaft hat dazugelernt und tut es auch jetzt noch.“

Torhüter Fabian Fricke erhält Gelegenheit, sich auszuzeichnen

Dies habe sich gleich im ersten Saisonspiel in Klosterhardt auf dem Platz gezeigt, wie der Dostlukspor-Trainer positiv hervorhob. „Phasenweise war es ein Klassenunterschied, den wir da gesehen haben“, so Kirlangic, „das Team ist sehr diszipliniert aufgetreten, hat sehr gut verteidigt und auch im Spiel nach vorne sehr gute Ansätze gezeigt.“

So kam es nicht von ungefähr, dass die Gäste von der Beckstraße bereits nach 25 Minuten mit 3:0 führten. Arda Olgur, Oguzhan Congiz und Berat Arslan trafen für die Bottroper. „Nur nach dem Anschlusstreffer wurde es für uns etwas enger“, erkannte Kirlangic, der nach dem 1:3 (29.) auch eine starke Parade des Dostlukspor Keepers wahrgenommen hat. „Fabian Fricke hat uns vor dem zweiten Gegentor bewahrt. Sonst wäre es vielleicht nochmal spannend geworden.“

Nach dem Seitenwechsel setzten die Gäste ihre dominante Spielweise jedoch fort und schraubten das Ergebnis damit weiter in die Höhe: Erneut Congiz, Cesur Oruc und Mert Celik stellten den deutlichen Endstand zum 6:1 her. Kirlangic: „Wir haben uns eigentlich kaum mit dem Gegner befasst, sondern eher auf die eigenen Stärken gebaut und auf diese vertraut.“

Ähnliche Ansätze wollen die Bottroper auch im zweiten Ligaspiel verfolgen, wenn es kommenden Sonntag an der heimischen Beckstraße gegen den VfL Rhede geht. „Dann fangen wir wieder bei null an. Unser Sieg gegen Klosterhardt war nichts wert, wenn wir nicht im nächsten Duell erfolgreich nachlegen. Das ist unser Ziel.“

