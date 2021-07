Neun Bottroper Tennisklubs laden zum Ausprobieren ein

In Bottrop erhalten Interessierte in den Sommerferien attraktive Tennisangebote.

Bottrop. Bottrop spielt Tennis, heißt das Motto, unter dem Anfänger und Wiedereinsteiger in den Ferien den Weg zu einem Bottroper Verein finden sollen.

Nach Monaten der Restriktionen ist ein Stückweit Normalität zurückgekehrt. Dennoch bleiben gerade Mindestabstände ein wichtiges Thema. Und weil die beim Tennisspielen überhaupt kein Problem sind, laden die Bottroper Vereine auch in diesen Sommerferien wieder zu „Bottrop spielt Tennis“ ein. Mit Unterstützung der Sparkasse Bottrop werden an neun Standorten Schnuppertrainings für Neu- und Wiedereinsteiger angeboten.

„Tennis ist ein Familiensport, leicht zu erlernen und eine Lifetime-Sportart. Hier kann sogar der Enkel mit dem Opa spielen“, unterstreicht Tennis-Fachschaftsleiter Michael Amft die Vorteile seines Sports. In den Sommerferien sollen erneut auch die Nicht-Tennisspieler die Möglichkeit bekommen, zu familienfreundlichen Konditionen in den Sport hineinzuschnuppern.

Attraktives Sportangebot für alle Bottroper in den Sommerferien

„Wir wollen mit den Schnupperterminen für die Bottroper Bevölkerung ein attraktives und zusätzliches Sportangebot in der Urlaubszeit schaffen“, erklärt Amft. An neun Standorten von Feldhausen bis nach Vonderort sind Neu- und Wiedereinsteiger eingeladen, selbst einmal den Schläger in die Hand zu nehmen und unter professioneller Anleitung aufzuschlagen.

Die Vereine stellen die Trainer und das benötigte Equipment. Die Anmeldung erfolgt bei den Vereinen und den zuständigen Trainern. Erhoben wird lediglich ein Kostenbeitrag von drei Euro pro Person für die Tennisstunde in einer Kleingruppe oder mit der ganzen Familie. Kinder und Jugendliche, die ein S-Club-Konto haben, spielen sogar umsonst. Weitere Informationen und Termine sind unter www.tennis-in-bottrop.de abrufbar.

Die Ansprechpartner der neun teilnehmenden Vereine

Eigen

TC Eigen-Stadtwald

Stenkhoffstraße 32, 46238 Bottrop

Ansprechpartner: Tobias Sprenger (0176/61958507, tobispr@web.de)

www.tc-eigen-stadtwald.de

TC Blau-Gelb Eigen

Am Schlangenholt 58, 46240 Bottrop

Ansprechpartner: Anton Radev (0172/2852215, aradev@web.de)

www.blau-gelb-eigen.de

Feldhausen

TC Feldhausen

Schloßgasse 37, 46244 Bottrop

Ansprechpartner: Claus Uwe Schumann (0178/7684444, cuschumann@pmtr.de)

www.tc-feldhausen.de

Fuhlenbrock

TC Waldfriede

Herderstraße 30, 46242 Bottrop

Ansprechpartner: Anton Radev (0172/2852215, aradev@web.de)

www.tcwaldfriede-bottrop.de

TC Heide

Brunsmannstraße, 46242 Bottrop

Ansprechpartner: Niklas Bohle (0171/6887086, niklas.bohle@web.de)

www.tc-heide.de

Grafenwald

VfL Grafenwald

Sensenfeld 96, 46244 Bottrop

Ansprechpartner: André Albert (0175/5904903, info@tennisschule-albert.de)

www.vfl-grafenwald-tennis.de

Stadtmitte

TV Blau-Weiß Bottrop

Im Stadtgarten 15, 46236 Bottrop

Ansprechpartner: Frank Zwickl (0179/2121653,

info@tennishalle-regent.de)

www.tvbw-bottrop.de

Vonderort

TC Waldhof

Am Quellenbusch 2, 46242 Bottrop

Ansprechpartner: Maximilian Lazar, 0152/31040943, max.lazar@tcwaldhof.de

www.tc-waldhof.de

Immer auf dem Laufenden bleiben: Hier kostenlos für den Bottrop-Sport-Newsletter der WAZ anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop