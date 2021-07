Torwart Robin Göbler schreit nach Gegentoren seine Mannschaft an beim Fußball-Testspiel des SV Blau-Weiß Fuhlenbrock, weißte Trikots, gegen FSM Gladbeck, rot, am Donnerstag, 29. Juli 2021, in Bottrop. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services