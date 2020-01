Mit Fotos: So lief der erste Turniertag des CDC-Cups

Am vorigen Wochenende haben es die Bottroper Fußballteams vorgemacht, als sie in der Dieter´-Renz-Halle ihren alljährlichen Hallenstadtmeister ermittelten. Nur eine Woche später ziehen nun auch die Reservemannschaften nach – im Rahmen des „CDC-Cups“ spielen die Zweit- und Drittvertretungen um den inoffiziellen Titel des städtischen Reservemeisters.

Am Samstag stand an der Hans-Böckler-Straße der erste von zwei Spieltagen auf dem Plan: 15 Teams spielten in drei Fünfer-Gruppen um insgesamt acht begehrte Plätze, die zur Teilnahme an der Zwischenrunde berechtigen sollten. Neben den jeweiligen Gruppensiegern und Zweitplatzierten erhielten auch die zwei besten Gruppendritten ein Ticket für den Finaltag. Hier durften sich die Zweitmannschaft des FC Bottrop sowie die U23 des SV Rhenania Bottrop glücklich zeigen, die als jeweils Drittplatzierte am Sonntag weiter um die Krone mitmischen dürfen.

Neben sportlicher Fairness sorgte eine Menge Spielfreude unter den Amateurkickern mit insgesamt 136 erzielten Treffern für einen gelungenen ersten Turniertag, dem über den ganzen Tag verteilt einige Zuschauer auf den Rängen beiwohnten.

Hobbyliga Mengede ist Sieger der Herzen

Doch auch durch ihr sportliches Abschneiden machten einige Teams auf sich aufmerksam: Während sich der SV Rhenania II in der Gruppe C mit null Zählern die einzige Nullrunde leistete und die Hobbyliga Mengede in Gruppe A (ein Punkt) wohl als Sieger der Herzen das Parkett verließ, erzielte die von Sven Kottwitz und Boris Resnik gecoachte Zweitmannschaft des SV Fortuna als A-Kreisligist in Gruppe A mit zehn Punkten den Tagesbestwert und zog so verdient in die nächste Runde ein.

Spannend gestaltete sich das Platzierungsrennen insbesondere in den Gruppen B und C. Während sich die Sportfreunde 08/21 II erst im letzten Gruppenspiel durch ein 3:1 gegen Dostlukspor II (2.) den ersten Platz und das Weiterkommen sicherten, musste in der Gruppe C die hoch gehandelte Zweitmannschaft des VfB Bottrop bis zum Schluss zittern.

VfB Bottrop II muss zittern

Während Polonia Ebel, in der Kreisliga B über viele Wochen eines der ärgsten Sorgenkinder und noch immer Abstiegskandidat, unter der Leitung von Christian Paul an den Banden brillierte und als Gruppenerster überraschte, lieferten sich der FC Bottrop II und der von Daniele Lepori und Alex Teichert trainierte und ebenfalls hoch gehandelte VfB Bottrop II ein enges Rennen um die weiteren Plätze. Schließlich holte der VfB durch einen guten Auftritt im letzten Duell des Tages gegen Polonia (5:2) den zweiten Platz und komplettierte somit das Teilnehmerfeld für die am Sonntag anstehende Zwischenrunde.

In die Zwischenrunde eingezogen sind: SV Fortuna II, Blau-Weiß Fuhlenbrock II, SV Rhenania U23, Sportfreunde 08/21 II, Dostlukspor II, Polonia Ebel, VfB Bottrop II, FC Bottrop II