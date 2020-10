Mit Fotos: Handballer von Adler 07 dominier den TuS Lintfort

Die Handballer der DJK Adler 07 scheinen ihre Anfangsnervosität endgültig ad acta gelegt zu haben und in der Landesliga angekommen zu sein. Gelang den 07ern im dritten Ligaspiel bereits ein Erfolg gegen die HSG aus Hiesfeld, so schlugen die Bottroper an diesem Wochenende den TuS Lintfort mehr als deutlich. Derweil hat der SC Bottrop eine Überraschung gegen Spitzenreiter Borken nur knapp verpasst – zehn Minuten standen dem SCB entscheidend im Weg.

Adler 07 Bottrop – TuS Lintfort 33:20

Da sind sie wieder, die starken Adler, wie man sie aus dem bärenstarken Vorjahr in der Bezirksliga kennt. Mittlerweile scheint es, als haben sich die Bottroper endgültig in der Landesliga akklimatisiert und zur eigenen Stärke zurückgefunden. Leidtragender an diesem Wochenende war der TuS Lintfort, der nach einseitig verlaufenden 60 Spielminuten deutlich das Nachsehen hatte. „Das war insgesamt ein sehr ordentliches Spiel und eine gute Teamleistung“, zeigte sich Adler-Trainer Sebastian Wyichowski zufrieden. „Wir haben hier und da immer noch Fehler gemacht, insgesamt können wir mit dem Spielverlauf aber sehr gut leben.“

Der Auftakt in der neuen Spielklasse gestaltete sich für die 07er zunächst schwierig, nach dem Remis gegen TBO unterlag der Aufsteiger beim SV Straelen deutlich und musste Lehrgeld zahlen. Doch der erste Saisonsieg gegen Hiesfeld vor rund zwei Wochen schien den Adlern die Last von den Schultern genommen zu haben.

Adler von Beginn an Stark auf dem Parkett

Denn gegen Lintfort präsentierten sich die 07er vom Fleck weg gewohnt spielstark: Schnell übernahm der Gastgeber auf dem Parkett der Dieter-Renz-Halle die Regie und erspielte sich eine rasche 5:2-Führung (7.). Diese bauten die Bottroper bis zur Pause konsequent auf 18:9 aus. „Wir standen in der Abwehr sehr kompakt, die Jungs waren hellwach und haben schnell umgeschaltet“, so Wycichowski. Dagegen fand der Gast aus Lintfort kaum ein Mittel.

Auch nach dem Seitenwechsel dominierten die Adler Spiel und Gegner und ließen kaum etwas anbrennen. Bis zur 50. Minute bewegten sich beide Teams etwa im Gleichschritt (26:16), in der Schlussphase war die Gegenwehr dann endgültig gebrochen und die 07er bauten die Führung noch weiter aus.

Dementsprechend fuhr die Wycichowski-Sieben in verdientem Maße den zweiten Saisonsieg ein.

SC Bottrop – TV Borken 21:25

Weniger erfolgreich verlief das Heimspiel des SC Bottrop gegen den derzeitigen Ligaprimus aus Borken. Kämpferisch zeigten die Hausherren eine nahezu einwandfreie Leistung, letztlich musste die Mannschaft von SC-Trainer Jens Remmert gegen den weiterhin ungeschlagenen TVB aber dennoch die zweite Saisonniederlage verkraften.

Für den Bottroper Coach jedoch kein Grund, um Trübsal zu blasen, wie er verdeutlichte: „Ich kann den Jungs eigentlich überhaupt keinen Vorwurf machen. Ich würde mir sogar wünschen, wenn wir in jedem Saisonspiel genau so auftreten wie wir es gegen Borken getan haben. Denn dann kann ich mir sicher sein, dass wir noch genügend Punkte holen werden. Moralisch und kämpferisch war es eine gute Vorstellung.“

SCB mit zehn schwächeren Minuten nach der Pause

Ausschlaggebend für die Heimniederlage waren nach Ansicht von Jens Remmert ganze zehn Minuten unmittelbar nach der Halbzeitpause, die der Gast aus Borken entsprechend für sich zu nutzen wusste. „Da haben wir einfach gepennt, der altbekannte Schlendrian hat sich in unser Spiel eingeschlichen. Wir haben es uns selbst schwer gemacht und der Gegner hat davon profitiert“, so Remmert.

Bis zu diesem Zeitpunkt war der SCB sehr gut im Spiel, nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit ging es mit einem knappen 10:11 in den zweiten Durchgang. „Für uns war eigentlich alles drin“, so Remmert. Technische Fehler und eine fahrige Chancenverwertung ließen den SC schließlich entscheidend ins Hintertreffen geraten, Borken zog bis auf 18:12 davon und verteidigte die eigene Führung bis zum Ende clever. „Zum Schluss wurden wir sogar nochmal besser und konnten bis auf vier Tore verkürzen“, so Remmert, „im Grunde ist es genau das, was mich positiv stimmt: Die Jungs haben sich nicht hängen lassen und das Ding nicht einfach hergeschenkt. Auch das ist eine wichtige Erkenntnis für uns.“

SC Bottrop unterliegt dem TV Borken SC Bottrop unterliegt dem TV Borken Bis zur Halbzeit konnten die Handballer des SC Bottrop die Begegnung noch offen gestalten. Das bessere Ende hatte aber Landesliga-Tabellenführer TV Borken für sich. Foto: Thomas Gödde

