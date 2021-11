Mathias Hillbrandt fährt zur Badminton-WM nach Spanien

Bottrop. Vor zwei Jahren war für den Spieler der Bottroper BG schnell Schluss. Diesmal soll es für Hillbrandt bei der Weltmeisterschaft besser laufen.

Mathias Hillbrandt vertritt ab Sonntag die Vereinsfarben der Bottroper BG bei den Badminton-Weltmeisterschaften der Altersklassen in Spanien.

Bereits 2019 ging Hillbrandt für Deutschland in der Altersklasse O40 im Herreneinzel an den Start, schied damals aber unglücklich in der ersten Runde aus. Nun erhält er eine neue Chance. „Es ist mir eine große Ehre, Deutschland und in zweiter Instanz die Bottroper BG bei der WM zu vertreten“, sagt der Bottroper. Hillbrandt fliegt mit hoher Motivation am Sonntag nach Spanien, um dort am Montag in der ersten Hauptrunde in den Wettbewerb zu starten. Sein Gegner wird am Sonntag in der Vorrunde zwischen einem indischen und einem spanischen Spieler ermittelt.

