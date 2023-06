Männer 40 des TC Eigen-Stadtwald überraschen in Ratingen

Bottrop. Erfolgsserie der Damen 30 des TC Eigen-Stadtwald in der 2. Verbandsliga reißt. Dagegen überzeugten die Herren von TV Blau-Weiß Bottrop in Bocholt.

Die Erfolgsserie der Tennis-Damen 30 des TC Eigen-Stadtwald in der 2. Verbandsliga ist gerissen. Dagegen überzeugten die Herren von TV Blau-Weiß Bottrop in Bocholt mit einem deutlichen Sieg.

2. Damen-Verbandsliga 30

TC Eigen-Stadtwald – TSV Bocholt 1:8. Nach drei Siegen in Serie fanden die Damen 30 des TC Eigen-Stadtwald im TSV Bocholt ihren Meister. Alle sechs Einzel gingen verloren, nur Simone Siedlaczek schnupperte am Matchgewinn, hatte jedoch im Match-Tiebreak das Nachsehen. Sie fuhr in den Doppeln gemeinsam mit Susanne Schön dann zumindest noch den Ehrenpunkt zum 1:8-Endstand ein.

2. Herren-Verbandsliga 30

TuB Bocholt – TV Blau-Weiß Bottrop 1:8. In Bocholt feierten TV Blau-Weiß Bottrop einen überzeugenden 8:1-Sieg. Niklas Meier, Frank Zwickl, Marcel Janz, Florian Hüsken und Marcel Malcharek entschieden die Partie mit ihren Siegen schon in den Einzeln. Anschließend gelangen auch noch drei Doppelerfolge. Mit nun drei Siegen und zwei Niederlagen rücken die Blau-Weißen zwei Spieltage vor dem Saisonende vorübergehend auf den vierten Tabellenplatz.

1. Herren-Verbandsliga 40

Ratinger TC GW II – TC Eigen-Stadtwald 2:7. In Bestbesetzung feierten die Herren 40 des TC Eigen-Stadtwald den dritten Saisonsieg und festigen damit den zweiten Tabellenplatz hinter dem Buschhausener TC. Michael Altmann, Tobias Sprenger, Fabian Mies, Volker Schüppel und Dragen Simic entschieden die Partie schon in den Einzeln. Nur Jürgen Bannasch verlor im Entscheidungssatz. Auf die Doppel wurde abschließend verzichtet, sodass ein 7:2-Erfolg im Spielbericht stand.

„Die 5:1-Führung nach den Einzeln war schon überraschend, unterstreicht aber unsere gute Teamleistung. Jetzt greifen wir den zweiten Platz in der Abschlusstabelle an“, sagte Michael Altmann, der in seinem Einzel vier Matchbälle abwehren konnte und schließlich den Match-Tiebreak mit 14:12 gewann.

2. Herren-Verbandsliga 50

TC Waldhof - TC Sonsbeck 5:4. Dank der Siege von Ralph Tytko, Marc Bierenfeld, Oliver Ehlert und Ralf Banaszak führten die Herren 50 des TC Waldhof schon nach den Einzeln mit 4:2. Das Doppel Bierenfeld/Hanewinkel machte dann den Gesamtsieg im Schnelldurchgang mit einem 6:0, 6:1-Sieg perfekt. Mit nun zwei Saisonsiegen können die Waldhöfer für ein weiteres Jahr in der 2. Verbandsliga planen.

Tschft. Rahm – TC Blau-Gelb Eigen 3:6. Nach der Niederlage beim direkten Konkurrenten im Rennen um den Klassenerhalt droht TC Blau-Gelb Eigen der Abstieg in die Bezirksliga. Nur Anton Radev und Michael Amft konnten ihre Einzel gewinnen. In den Doppeln gelang nach dem 2:4-Rückstand nur noch ein Erfolg durch Anton Radev und Christof Schraven.

2. Damen-Verbandsliga 50

TC GW Oberkassel II – TC Waldhof 6:3. Beim Spitzenteam in Oberkassel waren in den Einzeln nur Heike Waltmann und Heike Tytko erfolgreich. Den dritten Punkt gewann das Doppel Rurainsky/Tytko im Match-Tiebreak. Da mit dem STV Hünxe der erste Absteiger bereits feststeht und obendrein bereits ein Saisonsieg zu Buche steht, befindet sich der TC Waldhof im gesicherten Mittelfeld. Im abschließenden Duell am 17. Juni geht es gegen den TC Rot-Weiß Vlyun um Platz drei.

1. Damen-Verbandsliga 55

TC Heide – DJK Holzbüttgen 5:4. In einem packenden Duell feierten die Damen 55 des TC Heide in den Doppeln ein eindrucksvolles Comeback und sicherten sich den ersten Saisonsieg in der 1. Verbandsliga. Nur Heike Radon und Marlies Steinhaus waren im Einzel erfolgreich, doch in den Doppeln spielten die Fuhlenbrockerinnen dann ganz groß auf und wandelten den 2:4-Rückstand noch in einen 5:4-Erfolg.

1. Herren-Verbandsliga 55

TC RG Voerde – TV Blau-Weiß Bottrop 6:3. Im Spitzenspiel mussten TV Blau-Weiß Bottrop die erste Saisonniederlage hinnehmen. Alex Loipfinger gewann das Spitzenduell, Peter Beautemps war an Position fünf erfolgreich. Dirk Bugdoll musste verletzungsbedingt aufgeben, sodass die Blau-Weißen in den Doppeln nur noch auf fünf fitte Spieler zurückgreifen konnten. Zu wenig, um den Rückstand noch aufzuholen, weshalb auf die Austragung der Doppel verzichtet wurde.

Damen-Niederrheinliga 60

TC Bottrop – TC GW Goch 2:4. Zum zweiten Mal im Saisonverlauf mussten sich die Damen 60 des TC Bottrop geschlagen geben. Christine Franck war im Einzel erfolgreich und gewann auch das Doppel an der Seite von Heidi Rahm-Niehoff.

1. Herren-Verbandsliga 60

TC Waldhof – Turnerschaft Rahm 5:4. Mit dem 5:4-Heimsieg über Rahm machten die Herren 60 vom Quellenbusch den Klassenerhalt perfekt. Arnd und Ingo Koppenborg gewannen ihre Einzel, zudem verbuchten die Waldhöfer einen kampflosen Punktgewinn. Den Gesamtsieg machten dann die Kombinationen Natrop/Brüggemann und Scheffler/Pietrzak dank zweier gewonnen Match-Tiebreaks perfekt.

Hier finden sie alle Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop