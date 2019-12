Machtdemonstration des Aufstiegsfavoriten BC 89 Bottrop

Der BC 89 Bottrop hat zum Jahresabschluss einen großen Schritt in Richtung Oberliga-Rückkehr gemacht. Der ungeschlagene Landesliga-Spitzenreiter schoss am Samstag einerseits den bisherigen Tabellendritten OSC BG Essen-Werden mit 8:0 aus der Halle und freute sich andererseits über den Patzer des ärgsten Konkurrenten am Tag darauf.

„8:0 gegen den Tabellendritten – das kann man mal machen.“ Zwischen Euphorie und Ungläubigkeit bewegte sich der BC 89 Bottrop am Samstagabend, nachdem er die Gäste aus der Nachbarstadt überrollt hatte. Die Bottroper blieben sich also treu und beendeten auch das achte Saisonspiel ungeschlagen.

Julia Weide und Sofia Lazic machen die Hinrunden-Pleite vergessen

Vereinsvorsitz und Kapitän Andreas Muralter schickte seine beste Aufstellung ins Spitzenspiel, das schnell zu Gunsten der Gastgeber kippte. Markus Weide und Stefan Schmitz gewannen ihr Doppel ebenso in zwei Sätzen wie Christof Schulte und David Fischer. Julia Weide und Sofia Lazic wetzten dagegen ihre Scharte aus dem Hinspiel aus und behielten in drei Durchgängen die Oberhand.

In den Einzeln knüpften Muralter, Weide, David Fischer und Julia Weide nahtlos an die gezeigten Leistungen an – und gönnten den Gästen auch im gemischten Doppel keinen Ehrenpunkt. Sofia Lazic und Andreas Muralter rundeten den Abend ab. Ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk gab es zudem am Sonntag, als der PSV Gelsenkirchen-Buer seine zweite Partie am Stück in den Sand setzte. Der Vorsprung des BC 89 vergrößerte sich so auf vier Punkte, sechs Partien stehen noch zwischen Bottrop und der Oberliga.

Für den BC siegten: Markus Weide/Stefan Schmitz, Christof Schulte/David Fischer (HD), Julia Weide/Sofia Lazic (DD); Andreas Muralter, Markus Weide, David Fischer (HE), Julia Weide (DE); Sofia Lazic/Andreas Muralter (GD).

Die Tabelle: Landesliga