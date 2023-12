Fußball Bezirksliga Live: So schlägt sich der VfB Bottrop bei SW Alstaden

Oberhausen In der Bezirksliga stehen sich heute seit 19.30 Uhr SW Alstaden und der VfB Bottrop gegenüber. Hier gibt es den aktuellen Spielstand:

19.15 Uhr: Die Aufstellungen stehen fest. So gehen SW Alstaden und der VfB Bottrop das Spitzenspiel der Bezirksliga an:

SW Alstaden: Alexander Krobok; Alessandro Falcone, Eris Kücük, Kenan Mujezinovic, Marcel Kniznik, Sven Konarski, Rene Biskup, Raphale Steinmetz, Aaron Langen, Colin-Ikenna Onyeocha.

VfB Bottrop: Joel Frenzel; Hussein Solh, Philipp Demler, Emre Köksal, Nusret Miyanyedi, Kudret Kanoglu, Danny Steinmetz, Olcay Yilmaz, Emre Aydin, Yusuf Allouche, Murat Berbero.

------------------------------

Schwarz-Weiß Alstaden geht mit breiter Brust in das Spitzenspiel. Das Team von Raphael Steinmetz hat die letzten vier Spiele gewonnen, machte zwei Plätze in der Tabelle gut und hat heute die Chance, den Rückstand auf den Tabellenzweiten VfB Bottrop auf sechs Punkte zu verkürzen.

Der VfB Bottrop hat dagegen turbulente Wochen hinter sich. Can Ucar legte sein Traineramt nieder, wurde durch Volker Hohmann ersetzt. In den letzten vier Spielen gelang nur ein einziger Sieg (fünf Punkte). Die Tabellenführung mussten die Schwarz-Weißen an die Spvgg Sterkrade 06/07 abdrücken.

------------------------------

Beste Offensive gegen zweitbeste Offensive

Der VfB Bottrop hat in 15 Spielen die meisten Tore in der Bezirksliga erzielt (63). Knapp dahinter folgt auf Platz zwei SW Alstaden (62). Allerdings teilen sich die Tore komplett unterschiedlich aus. Während mit Raphael Steinmetz und Rene Biskup zwei Schützen den Großteil der Alstadener Treffer erzielten, verteilen sich die Tore beim VfB Bottrop auf deutlich mehr Schultern.

Raphael Steinmetz (SWA) 22

Rene Biskup (SWA) 19

Kudret Kanoglu (VfB) 11

Delowan Nawzad (VfB) 11

Emre Köksal (VfB) 10

Yusuf Allouche (VfB) 8

Aaron Langen (SWA) 7

Olcay Yilmaz (VfB) 5

Ahmed Jemail (VfB) 3

Die letzten Duelle zwischen SW Alstaden und VfB Bottrop waren zuletzt zwar spannend, fanden aber mit dem VfB auch nicht selten einen klaren Sieger. Das Hinspiel gewann der VfB deutlich mit 4:0. Alstaden konnte nur einen der letzten sieben letzten Vergleiche gewinnen.

Die letzten Resultate

08/2023: VfB Bottrop - SW Alstaden 4:0

08/2022: SW Alstaden - VfB Bottrop 2:1

06/2022: VfB Bottrop - SW Alstaden 3:2

12/2021: SW Alstaden - VfB Bottrop 0:3

07/2020: SW Alstaden - VfB Bottrop 1:7

07/2019: VfB Bottrop - SW Alstaden 5:1

09/2013: SW Alstaden - VfB Bottrop 0:3

Tabellenstand nach 15 Spieltagen

Bezirksliga 5 Platz Mannschaft Spiele Tore Punkte 1. Spvgg Sterkrade 06/07 15 50:16 37 2. VfB Bottrop 15 63:16 35 3. Rheinland Hamborn 15 36:13 34 4. Rhenania Bottrop 15 57:29 33 5. SuS 09 Dinslaken 15 48:24 28 6. SW Alstaden 15 62:35 26 7. TuB Bocholt 15 30:26 24 ...

