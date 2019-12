Lirich bleibt ein gutes Pflaster für Dostlukspor Bottrop

Oberhausen. Dostlukspor Bottrop gewinnt auch den dritten Saisonvergleich mit der DJK Arminia Lirich. Ein Stürmer dreht in Halbzeit eins groß auf.

Lirich bleibt in dieser Saison ein gutes Pflaster für Dostlukspor Bottrop. Nach Hinrundensiegen gegen die Erst- und Zweitmannschaft der Arminia klappte es auch am Sonntag, den 3:2-Erfolg erarbeitete sich der A-Kreisligist mit einer starken ersten Hälfte.

Ramazan Akyüz legt für Dostlukspor vor

Mit Trainer Mesut Harputlu als Innenverteidiger von Beginn an startete der Gast perfekt in die Begegnung. Nach drei Minuten war Ramazan Akyüz zur Stelle und schloss schön zum 1:0 ab – das allerdings nur wenige Augenblicke Bestand hatte. Im Gegenzug fiel der Ausgleich, der Dostlukspor allerdings nicht aus der Bahn warf.

Der starke Akyüz führte beim zweiten Treffer wieder Regie, als der Stürmer eine Flanke auf den Kopf von Heshyar Khalo zirkelte (15.). Mit Saisontor Nummer zwölf spielte Ramazan Akyüz auch beim dritten Einschlag die Hauptrolle (38.) – gleichzeitig der Pausenstand.

Dostlukspor Bottrop baut nach der Pause ab

In Hälfte zwei baute Bottrop ab, was Lirich nach einer Stunde den 2:3-Anschlusstreffer ermöglichte. Die Hausherren setzten jetzt alles auf eine Karte, doch Dostlukspors Defensive hielt Stand. Etwas Druck aus dem Kessel nahm die Rote Karte gegen Lirich nach einer Tätlichkeit.

„Wir sind alle erleichtert“, bilanzierte Coach Nejdet Arslan nach fünf Niederlagen in Folge und schloss: „Der Sieg geht so in Ordnung.“

