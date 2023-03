Der Vorstand des TC Waldhof sagt Danke: Udo Lesnakowski (Dritter v.r.) geht nach 20 Jahren Vorstandsarbeit in den Ruhestand.

Tennis Lesnakowski geht mit Bier und Blumen in den Ruhestand

Bottrop. Der TC Waldhof verabschiedet Udo Lesnakowski nach 20 Jahren Vorstandsarbeit. Der Tennisklub bedankt sich und wählt einen neuen Geschäftsführer.

Nach 20 Jahren in der Vorstandsarbeit des TC Waldhof wurde Udo Lesnakowski im Rahmen der Mitgliederversammlung am 26. März in den verdienten Ruhestand verabschiedet.

Der Geschäftsführer erhielt von den Vorstandskollegen um den Vereinsvorsitzenden Marc Bierenfeld einen Blumenstrauß und eine erlesene Auswahl des Bottroper Bieres. „Wir haben in 20 Jahren einiges im Verein bewegt, nun ist es Zeit, die Verantwortung weiterzugeben“, bedanke sich Lesnakowski, der künftig mehr Zeit mit dem Enkelkind in Italien verbringen wird. Zu seinem Nachfolger wurde Andreas Gries von der Versammlung gewählt.

Sportlich befindet sich der Tennisverein vom Quellenbusch mit seinen 241 Mitgliedern weiterhin im Aufwind. Zehn Mannschaften nehmen in der Sommersaison am Spielbetrieb teil. Aushängeschild sind die Herren 40, die weiterhin in der Regionalliga West aufschlagen.

