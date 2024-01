LC Adler Bottrop feiert sich für zehn erfolgreiche Jahre

Kim Collins (St. Itts ans Nevis) stellte Ende Mai 2016 einen neuen Stadionrekord über 100 Meter auf. Der Weltklassesprinter gewann den Wettbewerb im Jahnstadion in 9,93 Sekunden. Ehrenvorsitzende Ingrid Henning gehörte zu den ersten Gratulanten.

Bottrop Beim Vereinsjubiläum zieht der Vorstand des LC positives Fazit. Die Leichtathleten haben in den letzten zehn Jahren viele Bestmarken aufgestellt:

Die Leichtathleten des LC Adler Bottrop haben ihr zehnjähriges Vereinsjubiläum gefeiert. Rund 100 Sportler, Eltern von jungen Sportlern, Gäste und Sponsoren kamen am Sonntag um 14:01 Uhr ins Funktionshaus des Jahnstadions, um diesen besonderen Tag zu feiern.

Neben den drei Amtsleitern des Bottrop Sport- und Bäderbetriebes der letzten zehn Jahre, Gerd Kießlich, Jürgen Heidtmann und Henning Wiegert kam auch der Oberbürgermeister der Stadt Bottrop, Bernd Tischler der Einladung des Vorstandes nach und richtete ein herzliches Grußwort zum Jubiläum an den Verein und seine Gäste. Tischler würdigte unter anderem das große Engagement des Vereins, Sportfeste für Bottroper Grundschüler bis hin zu internationalen Meetings mit Weltklasseleistungen und Top-Athleten auszurichten, teilweise mit Bekanntheitsgrad weit über die Bottroper Stadtgrenze hinaus.

Rückblickend auf zehn Jahre Vereinsarbeit ließen anschließend der 1. Vorsitzende Dirk Lewald, der 2. Vorsitzende Jörg Herzog sowie die Finanzgeschäftsführerin Simone Lewald die Zeit mit all den vielen Herausforderungen, aber auch den vielen sportlichen Erfolgen Revue passieren. Das Konzept aus den Gründungsjahren sei voll aufgegangen. „Nur der Gründungszeitpunkt war zur falschen Jahreszeit“, merkte Dirk Lewald mit einem Augenzwinkern an, „im Sommer hätte man draußen bei schönem Wetter das Jubiläum feiern können.“

LC Adler Bottrop startete vor zehn Jahren bei Null

Auf die Frage, ob die Gründung des Leichtathletikvereins im Jahr 2014 der richtige Schritt war, gab es eine eindeutige Zustimmung vom geschäftsführenden Vorstand. Durch die Selbstständigkeit war in den zehn Jahren eine eigenständige und zielgerichtete Entwicklung mit Fokus nur auf die Leichtathletik möglich.

Es sei zwar gerade in der Anfangszeit rund um die Gründung sehr viel Arbeit mit vielen unbekannten Größen, aber das sei genau der richtige Schritt gewesen. „Vor zehn Jahren sind wir quasi bei Null gestartet. Jedoch durch die großartige Unterstützung der damaligen Mitglieder und Menschen, die an uns geglaubt haben sowie den zahlreichen Sponsoren konnten wir mit einer neuen und umfangreichen Ausstattung schnell wieder zum gewohnten Trainingsbetrieb zurückkehren“, berichtet der 1. Vorsitzende stolz.

Der LC Adler Bottrop stellt heute ein breites leichtathletisches Angebot für jede Altersklasse zur Verfügung. Die Bewegung der Kinder und Jugendlichen steht dabei im Fokus der Vereinsarbeit. Aber auch ambitionierte Wettkampfsportler und Leistungssportler im Jugend- und Erwachsenenbereich haben bei den Bottroper Leichtathleten die Möglichkeit sich zu entfalten.

Das Bottroper Stadtprinzenpaar Heiko II. und Melanie I. stattete dem LC Adler Bottrop zum Jubiläum einen Besuch ab. Foto: WAZ

„So viele Athleten, so lange wie möglich“, fasst Jörg Herzog die Philosophie des Vereins als Leitspruch zusammen. Ein solider Trainerstamm von mittlerweile 22 Trainern und Trainerhelfern bewegt an vier Tagen in der Woche rund 270 Mitglieder. „Wo andere Vereine ein Problem mit der Besetzung von Trainerstellen haben, hat der LC Adler Bottrop ein wahres Luxusproblem“. Ein Ergebnis der gelungenen Nachwuchsarbeit, schon früh Trainer aus den eigenen Reihen zu rekrutieren und auszubilden.

Der Tag des Jubiläums wurde am Nachmittag abgerundet durch den überraschenden Besuch des Bottroper Stadtprinzenpaares Heiko II. und Melanie I., die dem Vorstand einen Orden für die großartige ehrenamtliche Tätigkeit des Vereins übergab. „Letztlich ist es egal, ob wir Leichtathleten oder Jecken bewegen. Das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen in den Vereinen ist der Motor dafür, dass die vielfältige Vereinskultur erhalten bleibt“. Auch in diesem Punkt waren sich Prinzenpaar und Vorstand des LC Adler Bottrop schnell einig.

