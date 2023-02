Adler in Duisburg: Yann Lahser, Patrick Schwager, Susanne Ewens und Markus Neuheuser (v.l.).

Leichtathletik LC Adler Bottrop: Duo läuft in Duisburg zu neuen Bestzeiten

Duisburg. Beim LC Adler Bottrop purzeln schon früh im Jahr die ersten Bestzeiten. Yann Lahser bringt sich bei der Winterlaufserie in Duisburg in Position.

Es ist noch früh in der Saison. Das Wintertraining dominiert noch den Trainingsalltag des Distance-Teams des LC Adler Bottrop, da gibt es auch schon beim ersten Langstreckenwettkampf des Jahres neue Bestzeiten über 10 Kilometer auf der Straße zu vermelden.

Yann Lahser überquerte die Ziellinie bei der traditionellen Winterlaufserie des ASV Duisburg in 35:12 Minuten. Damit verbesserte er seine persönliche Bestmarke um 27 Sekunden und liegt nach dem ersten von drei Läufen auf dem fünften Platz bei den Männern.

Patrick Schwager verbessert sich gleich um 1:19 Minuten

Patrick Schwager zauberte ebenfalls eine faszinierende neue Bestzeit auf den Asphalt. Mit einer Zeit von 36:38 Minuten verbesserte er sich um 1:19 Minuten gegenüber seiner im November 2022 beim Blumensaatlauf in Essen gelaufen Bestzeit.

Ein Trio der Adler startete in Duisburg über 5 Kilometer und erzielte gute Ergebnisse. Karolin Lohbeck belegte in 20:03 Minuten den dritten Platz der Altersklasse W30. Melanie Fraas wurde Zweite der W45 (23:20) und Susanne Raßmann erreichte nach 24:48 Minuten als Sechste der W50 das Ziel. Neben Lahser und Schwager waren mit Markus Neuheuser, Ralf Müller und Susanne Ewens noch drei weitere Adler erfolgreich am Start.

Trainerin Melanie Fraas kommentierte die Ergebnisse zufrieden: „Das lässt auf eine starke Saison hoffen, wenn so früh im Jahr die Bestzeiten schon fallen. Wenn wir das Training demnächst umstellen und die Schnelligkeit mehr mit ins Spiel kommt, werden hoffentlich noch mehr Bestzeiten pulverisiert.“

Insgesamt war das Distance-Team mit einem starken Teilnehmerfeld vor Ort und konnte zudem zahlreiche gute Altersklassenplatzierungen belegen. Da die Laufserie aus drei Läufen besteht wird es die Ergebnisse der Serienwertung erst nach dem dritten Lauf geben. Bis dahin wird weiter fleißig trainiert.

