LC Adler Bottrop: Bianchi und Björn holen mit Siegen Punkte

Weeze. Erfolgreicher Saisonstart für den Nachwuchs des LC Adler Bottrop: Beim Cross-Cup holen die Bottroper zwei Siege und Punkte für die Gesamtwertung.

Zum ersten Mal richtet der Leichtathletikverband Nordrhein einen Cross-Cup für die Klassen U14 bis U18 aus. Fünf Cross-Läufe im Verband werden ausgerichtet von denen die drei besten Läufe in die Wertung kommen. Läuferinnen und Läufer des LC Adler Bottrop sind erfolgreich am Start.

Zum ersten Mal dabei war Paulo Bianchi (M12). Er startete gemeinsam mit Thore Björn beim zweiten Lauf der Serie in Weeze. Von Beginn an übernahmen beide die Spitze auf der 2100 Meter langen, anspruchsvollen Cross-Strecke.

Beide wechselten sich in der Führungsarbeit ab und gewannen ihre Altersklasse. Beide sammelten für ihre Siege 30 Punkte ein und liegen in der Zwischenwertung auf Platz zwei. Kristin Gosmann startete ebenfalls in Weeze, belegte Platz vier und steht in der Zwischenwertung auf Rang sechs. Alle drei Athleten bereiten sich nun intensiv auf die letzten drei Läufe in Grevenbroich, Xanten und Sonsbeck vor.

Der Nachwuchs des LC Adler Bottrop startete in Weeze. Foto: LCA

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop