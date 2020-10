Läuft bei Felix Passlack: Bottroper wieder Nationalspieler

Lohn der zuletzt guten Leistungen des Bottroper Fußballprofis Felix Passlack ist sein Nationalmannschaftscomeback. Sechs Tage nach seinem ersten Bundesliga-Tor für Borussia Dortmund beim 4:0 über Freiburg steht er nach gut zwei Jahren Pause erstmals wieder im Kader der U21-Auswahl. „Von Felix ist in mehrfacher Hinsicht ein Nutzen für uns zu erwarten,“ sagt vor dem für Freitagabend geplanten EM-Qualifikationsspiel in der Republik Moldau U21-Trainer Stefan Kuntz. Die Begegnung steht allerdings vor der Absage, weil ein deutscher Spieler positiv auf das Corona-Virus getestet wurde. Ob die für Dienstag angesetzte Partie gegen Bosnien-Herzegowina stattfinden wird, ist ebenfalls noch unklar.

Zum einen sieht Kuntz Felix Passlack sportlich als wichtig an, zum anderen als „gutes Beispiel, der jungen Spielern was erzählen kann“. Mit 22 ist der Bottroper in der DFB-Auswahl schon einer der älteren und hat – wie er selbst sagt – „keine einfache Zeit“ hinter sich. Passlack, der bei der Borussia seit langem einen Vertrag bis 2021 hat, wurde im Spätsommer 2017 zunächst nach Hoffenheim und dann nach Norwich (England) verliehen und spielte dort nur selten. „Ich wusste nicht so genau damit umzugehen, auf der Bank zu sitzen und nicht gebraucht zu werden“, beschreibt er diese Jahre.

Felix Passlack findet in den Niederlanden wieder in die Spur zurück

Erst letzte Saison in den Niederlanden, bei Fortuna Sittard fand er wieder zu alter Stärke zurück. „Das hat gezeigt, dass man für harte Arbeit belohnt wird und nach schwierigen Zeiten wieder zurückkommen kann“, urteilt der Bottroper in einem aktuellen Video des Deutschen Fußball-Bundes. Dort analysiert der Mittelfeldspieler: „Es war genau der richtige Schritt, nach ein, zwei Jahren, die nicht erfolgreich waren für mich, ein oder zwei Schritte zurückzugehen, Selbstvertrauen zu sammeln und wieder voller Energie bei Dortmund aufzutreten.“

Bottroper Fortunen drücken ihrem ehemaligen Spieler wieder die Daumen

Bei seinem alten Klub Fortuna Bottrop freuten sich alle schon auf das Spiel am Freitag in Chisinau, der Hauptstadt von Moldau, wussten auch schon, dass Pro7maxx der übertragende Fensehsender ist. Aus Coronagründen „gucken wir allerdings nicht zusammen im Klubheim,“ erklärt Ulrich Fleischer, der Ehrenpräsident von Fortuna. Aber viel gesprochen werde im Verein über den früheren Spieler, der noch zu vielen Bekannten dort Kontakt hält. „Felix ist für uns immer präsent“, sagt Fleischer. Dass Passlack bei Borussia Dortmund so gut Fuß gefasst hat, wo er jüngst drei Pflichtspiele zumindest als Einwechselspieler bestritt, gefällt den Fortunen natürlich. Fleischer: „Man merkt, dass er angekommen und auch angenommen ist in Dortmund.“

Noch ist unklar, welcher Spieler der deutschen Nationalmannschaft sich mit dem Corona-Virus angesteckt hat.

