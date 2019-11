BW Fuhlenbrock will die perfekte Hinrunde, der SV 1911 sucht einen Spitznamen und der VfR Ebel will endlich die Vorbereitung abschließen.

Bottrops B-Kreisligisten haben sich für Sonntag viel vorgenommen. Ganz besonders im Fokus stehen die Serien eines Spitzenreiters und eines Tabellenletzten.

BW Fuhlenbrock - Sterkrade 06/07 II

Fünf Gegentreffer hat der SV Blau-Weiß Fuhlenbrock in dieser Saison erst zugelassen. Eine beeindruckende Bilanz. Doch die Defensive des Tabellenführers darf sich am Sonntag auf Schwerstarbeit einstellen. Denn mit dem Tabellenvierten Sterkrade 06/07 kommt das offensivstärkste Team der Liga (15 Uhr, Im Fuhlenbrock). Die Oberhausener haben in ihren 13 Saisonspielen bereits 59 Mal getroffen.

„Na klar, 59 Treffer, das ist schon eine Hausnummer“, sagt Sven Tappeser. Fuhlebrocks Coach erstarrt aber nicht vor Ehrfurcht: „So viel schlechter sind wir mit 53 ja auch nicht. Und 13 Siege in Folge: das hat außer uns auch niemand geschafft.“ An Tappesers Worten lässt sich gut ablesen, was in Fuhlenbrock seit Saisonstart herangewachsen ist: Eine Mannschaft mit großem Selbstvertrauen, das offensiv mit den hoch gesteckten Zielen umgeht.

„Wir haben jetzt zwei Wochen lang Kräfte gesammelt und wollen unsere Serie fortsetzen. Dass wir Sterkrade nicht im Vorbeigehen besiegen und 100 Prozent gefordert sind, ist uns allen bewusst.“ Zusätzlich befeuert wird Fuhlenbrocks Optimismus durch die personelle Situation. Das Trainerduo Sven Tappeser/Selcuk Demir kann aus dem Vollen schöpfen. Auch die zuletzt fehlenden Daniel Dierkes und Max Kappenberg sind zurück in der Mannschaft und stehen für das letzte Spiel der Hinrunde zur Verfügung.

Sportfreunde 08/21 Bottrop - BW Oberhausen II

Durch die bittere 0:5-Niederlage beim SC Buschhausen II ist der Druck auf die Sportfreunde 08/21 gewachsen. Die personell gebeutelten Bottroper können schon bald auf vier neue Spieler setzen, müssen vorher aber noch das wichtige Kellerduell gegen BW Oberhausen II gewinnen (So., 14.15 Uhr).

„Wir müssen die Konkurrenz auf Distanz halten“, sagt Trainer Anton Martin und ergänzt: „Deshalb zählt am Sonntag im Heimspiel gegen Oberhausen nur ein Sieg.“ Der Gegner steht als Tabellenvorletzter auf dem ersten Abstiegsplatz und kommt mit dem Ziel an die Paßstraße, den Rückstand von vier Punkten auf einen zu verkürzen. „Das wird ein ungemütliches Weihnachtsfest“, prognostiziert Martin für den Fall, dass seine Mannschaft hinter den Erwartungen zurück bleibt, verbreitet aber trotz der angespannten Personallage Optimismus: „Wir bleiben positiv. Die wenigen Tage bis Anfang Dezember stehen wir noch durch.“

Ab dem dritten Tag des letzten Kalendermonats wird sich die Lage bei den Sportfreunden deutlich entspannen, weil dann die Spielberechtigungen für vier neue Spieler vorliegen. Kevin Molitor, Andreas und Martin Bonnemann (alle aus Ebel) sowie Onur Gümüs dürfen dann eingesetzt werden. Alle vier trainieren schon seit zwei Monaten mit. „Das sind gute Jungs mit Qualität. Wir sind glücklich, dass wir sie haben“, so Martin Anton.

SG Kaprys Oberhausen - SV 1911 Bottrop

Das 1:3 gegen SuS 21 Oberhausen hat dem SV 1911 Bottrop weh getan, denn es hat die Hoffnung zunichte gemacht, die Hinrunde auf einem Platz im gesicherten Mittelfeld abzuschließen. Mit Fehlern vergangener Spiele will sich Constantin Jacob aber nicht befassen. Bottrops Trainer blickt mit Zuversicht der kommenden Aufgabe entgegen.

Sein Team muss am Sonntag bei der SG Kaprys Oberhausen antreten und bekommt die Chance, sich auf den elften Tabellenplatz zu verbessern. Der SV 1911 braucht nicht nur einen Sieg, sondern auch einen Spitznamen für seinen Neuzugang Leon Delfs (Foto). Der Klub fragt auf seiner Facebook-Seite nach Vorschlägen. Wer den besten Vorschlag macht, erhält ein Freigetränk.

Polonia Bottrop - Fortuna Bottrop III

Der Aufstiegszug scheint abgefahren. Die beiden Spitzenteams sind der Konkurrenz nach 14 Spielen deutlich enteilt. Dennoch geht der FC Polonia Bottrop am Sonntag auch die letzte Aufgabe der Hinrunde mit voller Kraft an. Die Bottroper können mit einem Heimsieg gegen Tabellenschlusslicht Fortuna III die Hinserie auf dem vierten Tabellenplatz abschließen. Dafür müssen die Polonen aber erst die jüngste 0:5-Niederlage gegen den Tabellenzweiten RWO Team 12 aus den Kleidern schütteln. Trainer Andreas Hendel gibt sich optimistisch: „Wir haben ein Heimspiel, wollen die drei Punkte, wissen aber auch, dass die Fortunen mit dem Rücken zur Wand stehen.“

GW Holten - Welheimer Löwen

Patrick Gödeke ist selbst ein wenig ratlos. Der Trainer der Welheimer Löwen erklärt mit Blick auf die jüngste 2:9-Niederlage gegen den FC Bottrop II: „Wir sind eine Mannschaft, die sich selbst noch überraschen kann. Leider auch negativ.“ Unterkriegen lassen sich die bisher eher zahnlos wirkenden Raubtiere durch Rückschläge wie diesen aber nicht. Im Gegenteil. Gödeke freute sich in der Vorbereitung auf das Spiel beim Tabellenneunten GW Holten über eine lobenswerte Trainingsbeteiligung und gute Stimmung: „Die Jungs ziehen richtig gut mit, personell sind wir gut aufgestellt. Vielleicht ist gegen Holten ja auch wieder einmal eine positive Überraschung drin.“

BV Osterfeld III - VfR Ebel

Der VfR Ebel wird die Hinrunde der Kreisliga B auf dem letzten Tabellenplatz abschließen. So viel steht schon vor dem 14. Spieltag fest. Aber: Die Ebeler bekommen am Sonntag eine realistische Chance auf die ersten Saisonpunkte. Das Team muss zum Abschluss der Hinrunde beim Tabellen-13. BV Osterfeld III antreten. Trainer Marcel Paul: „Wir hatten uns auf eine schwere Saison eingestellt und haben gesagt, dass wir die Hinrunde als Vorbereitung begreifen.“ Vieles habe sich in den vergangenen Wochen schon zum Positiven entwickelt. Aber: Auch am Sonntag fällt eine Reihe an Spielern aus, der Tabellenletzte pfeift personell auf dem letzten Loch.

Tabelle: Kreisliga B1

Tabelle: Kreisliga B2