Kreispokal: Fortuna ist klarer Favorit, die Löwen Underdog

Jeremy-Cem Pappenheimer (15), Daniel Galonska und die Rot-Weiß Welheimer Löwen empfangen am Wochenende BW Oberhausen zum Kreispokal-Viertelfinale.

Bottrop. Das Viertelfinale im Fußball-Kreispokal steht am Wochenende an. Zudem gibt es Testspiel-Highlights und Handball, Volleyball, Golf und Tennis.

Es sind nicht mehr viele Schritte, die zum Finale des Kreispokals und somit zur Teilnahme am Niederrheinpokal fehlen.

Während Fortuna Bottrop sowieso für den Niederrheinpokal qualifiziert ist, am Sonntag im Viertelfinale beim B-Ligisten BV Osterfeld (Anstoß 15 Uhr) aber wieder die unter Woche pausierende Bestbesetzung an den Start bringen möchte, um das Ticket für das Halbfinale zu lösen, bietet sich für die Welheimer Löwen eine besondere Chance.

Rot-Weiß Welheimer Löwen empfangen Bezirksligist BW Oberhausen

Im Heimspiel gegen den Bezirksligisten BW Oberhausen (15 Uhr, Welheimer Straße), sind die Rot-Weißen jedoch klarer Außenseiter, spielen sie doch in der Kreisliga B. Ans Finale denkt Trainer Ramazan Karakus daher noch nicht. „Wir gehen aber mit sehr viel Vorfreude in das Spiel und werden alles geben, um die nächste Runde zu erreichen", so Karakus.

Die Blau-Weißen hat er zuletzt beobachtet. Karakus: „Sie haben eine starke Mannschaft mit einer guten Offensive. Allerdings haben sie zuletzt viele Chancen liegen gelassen. Ich hoffe, damit machen sie gegen uns weiter.“

Das Sport-Wochenende in Terminen

Handball

DJK Adler Bottrop

Sonntag: DJK Adler 07 Bottrop gegen TSG Kirchhellen (17 Uhr).

Fußball

Testspiele

Samstag: TB Oberhausen II gegen Fortuna II (15 Uhr); BW Westfalia Langenbochum II gegen Rhenania II (15 Uhr); Dostlukspor gegen 1. FC Mülheim (16 Uhr); VfL Grafenwald gegen Rhenania (16.30 Uhr).

Sonntag: RW Welheimer Löwen II - Arminia Holsterhausen (11 Uhr); SG Oberhausen gegen SV Vonderort (12 Uhr); Rhenania III gegen FC Bottrop III (13 Uhr); VfL Grafenwald II gegen SV Schermbeck III (13 Uhr); Fatihspor Essen gegen FC Bottrop II (13 Uhr); DJK Katernberg II gegen TSV Feldhausen (13 Uhr); BVH Dorsten II gegen VfB Kirchhellen II (13 Uhr); SV Borbeck II gegen VfB Bottrop II (13 Uhr); Fortuna II gegen GA Sterkrade III (13 Uhr); RW Welheimer Löwen III gegen Polonia Ebel II (13 Uhr); SG Oberhausen II gegen SV Vonderort II (14 Uhr); VfB Kirchhellen gegen FC Bottrop (15 Uhr); Rhenania IV gegen VfL Sportfreunde 07 II (15 Uhr); PSV Oberhausen gegen SF 08/21 (15 Uhr); Polonia Ebel gegen VfL Duisburg-Süd III (15 Uhr); BW Fuhlenbrock gegen VfB Kirchhellen II (15 Uhr); TS Rahm II gegen Fuhlenbrocker Haie (15 Uhr); SV Rot-Weiß Mülheim gegen Rhenania (15.30 Uhr); FSV Duisburg II gegen Dostlukspor II (18 Uhr).

Kreispokal

Sonntag: BV Osterfeld gegen Fortuna (15 Uhr), RW Welheimer Löwen gegen BW Oberhausen (15 Uhr).

Testspiele Frauen

Sonntag: SC Union Bergen II gegen Fortuna (13 Uhr); VfL Grafenwald gegen Waldesrand Linden (15 Uhr).

Jugendfußball

VfB Kirchhellen

Samstag: JSG Kirchhellen/Grafenwald II gegen Portugal SV Witten (12.30 Uhr/C2-Jugend); Post SV Oberhausen gegen JSG Kirchhellen/Grafenwald (13.30 Uhr/C-Jugend); BW Fuhlenbrock gegen VfB Kirchhellen (16.30 Uhr/A-Jugend).

Sonntag: VfB Kirchhellen gegen FC Stoppenberg (11 Uhr/A-Jugend).

VfB Bottrop

Sonntag: SV Höntrop gegen VfB Bottrop (13 Uhr/C2-Jugend).

Rhenania Bottrop

Samstag: Rhenania gegen DJK Rhede (11 Uhr/B-Juniorinnen).

Sonntag: VfB Hüls gegen Rhenania (11 Uhr/A-Jugend); BW Westfalia Langenbochum - Rhenania (13 Uhr/B-Jugend).

FC Bottrop

Sonntag: GW Holten gegen FC Bottrop (11 Uhr/B-Jugend).

BW Fuhlenbrock

Samstag: BW Fuhlenbrock gegen Wacker Obercastrop (14.30 Uhr/B-Jugend); BW Fuhlenbrock gegen VfB Kirchhellen (16.30 Uhr/A-Jugend).

Golf

GC Schwarze Heide-Kirchhellen

Sonntag: Clubmannschaft Damen, 5. Spieltag, Oberliga, beim GC Grevenmühle; Clubmannschaft Herren, 5. Spieltag, Landesliga, beim GC Ahaus.

Tennis

Hobby-Liga

Sonntag: BSG EVAG gegen TV BW Bottrop Damen, 3. Spieltag; TuS 84/10 - TC Feldhausen Herren (10 Uhr) und TC Essen-Süd - TC Eigen-Stadtwald Herren, 3. Spieltag

Volleyball

Sonntag: Westdeutsche Meisterschaft der U19 auf der Sportanlage Jacobi (9 bis 16 Uhr).

Mehr Sportnachrichten aus Bottrop gibt es hier.

Den Newsletter zum Bottroper Sport können Sie hier abonnieren.

Immer auf dem Laufenden bleiben: Hier kostenlos für den Bottrop-Sport-Newsletter der WAZ anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop