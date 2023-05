Klassenerhalt: TC Waldhof macht gegen Düsseldorf alles klar

Bottrop. Die Herren 40 haben geliefert. Das so wichtige Spiel gegen den TC Blau-Schwarz Düsseldorf wurde überzeugend gewonnen. Jetzt geht es um Platz drei

Der TC Waldhof kann für ein weiteres Jahr in der Regionalliga West planen. Mit einem spektakulären wie verdienten 7:2-Erfolg über den TC Blau-Schwarz Düsseldorf entledigten sich die Herren 40 ihrer Abstiegssorgen und unterstrichen eindrucksvoll, warum sie seit Jahren zum festen Inventar der höchsten Spielklasse gehören.

Es war ein Spieltag, an dem einfach alles passte. Zum entscheidenden Duell gegen den Gast aus der Landeshauptstadt pilgerten bei traumhaftem Tenniswetter zahlreiche Zuschauer aus den verschiedensten Bottroper Vereinen zum Quellenbusch und auch die neuformierte Clubgastronomie präsentierte sich bestens aufgestellt. Der Rahmen stimmte also und passend dazu ließ auch die Leistung der Waldhöfer keine Wünsche offen.

Trumpfkarte des TC Waldhof sticht auch gegen Düsseldorf

Die belgische Doppelspitze mit Xavier Malisse und Jeroen Masson erwies sich einmal mehr als außergewöhnliche Trumpfkarte im Ligavergleich. Zwar benötigte Masson gegen den Niederländer Bart Beks einen Satz, um ins Rollen zu kommen, ging dann jedoch nach 5:7, 6:2 und 10:4 als verdienter Sieger vom Feld.

Anschließend zeigte Xavier Malisse sein Ausnahmekönnen. Der Wimbledon-Halbfinalist von 2002 fertigte den Dänen Kasper Warming mit 6:1 und 6:2 ab und sorgte einmal mehr für Begeisterung bei den Tennisfans auf der bis auf den letzten Platz gefüllten Terrasse des Clubheimes.

Die Zuschauer kamen aber auch bei den Duellen an Position drei und vier voll auf ihre Kosten. Insbesondere Kapitän Jan Rudolf Möller lieferte sich mit Johannes Müller ein spannendes wie unterhaltsames Duell mit krachenden Ballwechseln, dem einen oder anderen emotionalen Scharmützel und am Ende mit einem verdienten 7:5, 6:4-Erfolg des Bottropers.

Walter Treu handelte sich danach im Duell mit Thomas Gerdel zunächst eine Verwarnung des Oberschiedsrichters ein, war dann aber in den entscheidenden Momenten hellwach und ging als der klar bessere Spieler mit dem gleichen Ergebnis wie sein Teamkollege als Sieger vom Feld.

Als die ideale Besetzung für das Duell an Position 6 erwies sich Christian Schmitke, der seinem Gegner Peer Wilczek aus der Defensive heraus den Zahn zog und einen 6:2, 6:1-Erfolg einfuhr. Frust schob nach seinem Einzel lediglich Julian Schulte, der sich nach einer starken Aufholjagd im Match-Tiebreak gegen Soeren Affeld nicht belohnen konnte.

Dritter Sieg macht den Klassenerhalt perfekt

Doch spätestens nach den Doppel konnte auch der Essener im Team des TC Waldhof wieder Lachen. Gemeinsam mit Jeroen Masson sicherte er mit viel Raffinesse den sechsten Punkt des Tages (6:2, 6:0), Xavier Malisse und Jan Rudolf Möller waren ebenfalls erfolgreich (6:3, 6:3). Zum Abschluss hatten Christian Schmitke und Christian Müller sogar das 8:1 auf dem Schläger, doch letztlich durften sich im dritten Doppel noch einmal die Düsseldorfer freuen.

Das 7:2 bedeutete nach den Erfolgen über Bonn-Beuel und Leverkusen den dritten Saisonsieg und damit den sicheren Klassenerhalt in der Regionalliga. „Es war der perfekte Tag. Wir haben unsere Leistungen auf den Punkt abgerufen und in tollen und spannenden Matches einen verdienten Mannschaftssieg eingefahren. Wir sind sehr zufrieden und freuen uns auf ein weiteres Jahr in der Regionalliga“, sagte Jan Rudolf Möller.

