„Kein normales Spiel“: VfB Bottrop trifft auf Patrick Wojwod

Patrick Wojwod und Can Ucar stiegen gemeinsam mit dem VfB Bottrop in die Landesliga auf – jetzt treffen sie sich im Kreispokal wieder.

Bottrop. Spitzenreiter gegen Spitzenreiter, Sterkrade gegen Bottrop, Wojwod gegen Ucar. Es geht um den Pokal, das Niederrheinpokal-Ticket – und mehr.

Wenn an der Oberhausener Erlenstraße am Mittwochabend (19.30 Uhr) der Ball rollt, steigt in der Bottroper Nachbarstadt keine ganz gewöhnliche Achtelfinalpartie im hiesigen Kreispokal. Denn in der dritten Runde des Wettbewerbs trifft der gastgebende FC Sterkrade auf den VfB Bottrop – der Tabellenerste der Kreisliga A empfängt dann den frischgebackenen Tabellenführer aus der Bezirksliga.