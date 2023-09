Jungs des SC Bottrop können Pausenführung nicht verteidigen

Dinslaken. Die B-Junioren des SC Bottrop kassieren die erste Saisonniederlage in der Oberliga. Die JSG Hiesfeld/Aldenrade hat beim 27:18 den längeren Atem.

Am zweiten Spieltag mussten die B-Junioren vom SC Bottrop in der Nordrhein-Oberliga ihre erste Saisonniederlage hinnehmen. Bei der JSG Hiesfeld/Aldenrade war die Mannschaft des Bottroper Trainergespanns Andreas Kelm und Christian Baron letztlich klar mit 18:27 unterlegen.

Kurios aus Bottroper Sicht: Noch zur Halbzeit führte der SC nicht unverdient knapp mit 13:12 und bewegte sich über einen langen Zeitraum auf Tuchfühlung zu den Gastgebern aus Dinslaken. In der Schlussphase verloren die SC-Junioren allerdings den Zugriff zum Spiel und mussten den Kontakt zur JSG abreißen lassen.

„Am Ende hat Hiesfeld keine Schwäche mehr gezeigt“, resümierte Kelm, der vor allem den Fokus auf die erste Halbzeit richtete. „Mit der gebotenen Leistung konnten wir sehr zufrieden sein.“ Denn zunächst waren es die Gäste aus Bottrop, die sich umgehend eine knappe Führung erspielten und diese bis zum Pausenpfiff stets verteidigten.

Viele Spieler beider Teams kennen sich seit der F-Jugend

Kelm: „Wir wussten, dass uns ein schwerer Gegner erwartet, manche Spieler kennen sich seit der F-Jugend. Aber wir haben in der Abwehr beherzt zugepackt und vorne die Lücken gefunden.“ Einzig die Chancenverwertung blieb beim SC Bottrop ausbaufähig, sodass zur Halbzeit nur ein minimaler Vorsprung von einem einzigen Tor stand. Das bedauerte auch Kelm: „Wir haben es ein wenig versäumt, die Führung noch weiter auszubauen. Ansonsten haben wir ein handballerisch sehr gutes Derby gesehen.“

Nach dem Seitenwechsel sollte den Gästen aber kaum mehr was gelingen, nur fünf weitere Treffer brachten die Bottroper auf die Anzeigetafel. So erlebte der SCB beim Stand von 15:15 einen Bruch im eigenen Spiel, der letztlich zum Verhängnis werden sollte.

„Wir haben uns technische Fehler erlaubt und Gegentore durch Tempogegenstöße kassiert. Danach haben wir uns zu verzweifelten Abschlüssen hinreißen lassen“, so Kelm weiter. Dies habe die JSG entscheidend ausgenutzt. Das kommende Ligaspiel bestreiten die Junioren des SC Bottrop wieder vor heimischem Publikum, wenn der HC Weiden am Samstag (13.30 Uhr) in der Sporthalle an der Berufsschule gastiert.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop