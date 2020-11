Julia Schmidt vermisst die Spieltags-Atmosphäre

Die Corona-Schutzverordnung hat die Mannschafts- und Hallensportler hart getroffen. Sie können ihrem Sport momentan nicht nachgehen. Julia Schmidt lässt sich aber nicht bremsen. Die Handballerin der DJK Adler 07 Bottrop trainiert regelmäßig.

Was haben Sie in den letzten sieben Tagen für ihre körperliche Fitness getan?

Am Montag habe ich online zusammen mit Fitness-Coach Sandra Bücking trainiert, am Donnerstag auch, aber davor bin ich noch eine kleine Runde laufen gegangen. Das Training mit Sandra in der Videokonferenz ist abwechslungsreich uns anstrengend, sie macht das gut. Samstags und sonntags fehlt mir oft ein wenig die Motivation, auch wegen des schmuddeligen Wetters. Da ist es gut, dass mein Freund Trainer ist. Das ist von Vorteil. Er sorgt schon dafür, dass ich mich aufraffe. Ich nutze zum Laufen dann gerne die beleuchtete Marathonstrecke in Wittringen.

Wenn die Corona-Pandemie in fünf Minuten vorbei wäre, was würden sie dann tun?

Was mir in den letzten Wochen am meisten fehlt, ist das ganze Flair eines Spieltages. Das Treffen mit dem Team in der Halle, das Spiel unter Wettkampfbedingungen. Nach den Spielen mischen wir uns als Team dann unter die Zuschauer, unterstützen unsere Männer in ihren Heimspielen. Wenn Corona also gleich vorbei wäre, dann würde ich die Mannschaft für ein Spiel zusammentrommeln. Ich bin schon jetzt gespannt, wie fit wir sein werden, wenn es endlich wieder losgeht. Ob sich das ganze individuelle Training dann ausgezahlt hat. Wir sind in der Landesliga ja noch ungeschlagen, wollen unbedingt aufsteigen.

Welches Motto begleitet Sie durch die kommenden Wochen?

Ich bin ehrlich: Als Hallensportlerin habe ich es immer schön warm, die Jahreszeit macht es mir nicht leicht, mich für Sport an der kalten Luft zu motivieren. Was mir die Sache leichter machen würde, wäre es, wenn wie einen verbindlichen Termin für die Fortsetzung der Saison hätten. Auf den könnte ich gezielt hinarbeiten. So ein Ziel wäre wichtig. Dann wäre es auch ganz egal, ob der im Januar, Februar oder erst im März liegt.

Weitere Folgen der Serie

Rhenania Bottrop : Saki Mitrentsis sehnt sich nach Griechenland

SV Vonderort : Willi Willert spürt die aufkommende Trägheit

TC Waldhof : Jan-Rudolf Möller hält an seinen Routinen fest