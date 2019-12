Bottrop. Am zweiten Feiertag wollen Bottrops Fußballer raus – in die Renz-Halle. Vom Vorjahresfinalisten ist diesmal aber nicht zu viel zu erwarten.

Jürgen-Weber-Turnier: Rhenania Bottrop dämpft Erwartungen

Am zweiten Weihnachtstag ist es ein Pflichttermin für Bottroper Fußballer: „Die Jungs waren Heiligabend und am ersten Feiertag zu Hause, dann wollen sie raus und die Sportfreunde 08/21 nutzen das super mit ihrem Jürgen-Weber-Turnier“, erklärt Rhenania-Bottrop-Trainer Marco Hoffmann, was die Institution in der Dieter-Renz-Halle am 26. Dezember so besonders macht. Der Trainer des Vorjahresfinalisten ist bei der diesjährigen Ausgabe allerdings nicht am Start.

Hoffmann feiert am 26. Dezember Geburtstag, genau wie sein Co Sascha Wisniowski, weshalb das Rhenania-Team vom A-Jugendtrainer betreut wird.

Drei Bezirksligisten führen das Feld an

Neben dem A-Liga-Spitzenreiter haben die Sportfreunde 08/21 wieder eine ganze Reihe Teams eingeladen, die das Weihnachtsturnier nutzen wollen, um sich etwas auf die Stadtmeisterschaften einzuspielen.

Mit Titelverteidiger SV Fortuna und dem FC Bottrop 19 führen zwei Bezirksligisten das Feld an, die in Gruppe A auch direkt im Auftaktspiel um 14 Uhr aufeinandertreffen. Danach spielen sie im Modus jeder-gegen-jeden gegen die Welheimer Löwen, den SV Vonderort und Dostlukspor.

Für Rhenania gibt es wichtigeres als die Halle

In Gruppe B ist auf dem Papier Bezirksligist VfB Bottrop der klare Favorit, im ersten Spiel um kurz vor halb drei geht es gegen den SV Rhenania – die Erwartungen an seine Mannschaft dämpft Trainer Marco Hoffmann aber direkt: „Ich habe den Jungs freigestellt, wer in der Halle spielen will und dachte erst, ich müsste selber spielen“, so Hoffmann.

„Viele haben Angst vor einer Verletzung oder sind gerade erst wieder eingestiegen. Natürlich spielt auch die Lage in der Meisterschaft eine Rolle, dass die Euphorie für die Halle nicht so groß ist“, so Hoffmann – kein Spieler will die Rückrunde verpassen, weil er sich beim Weihnachtsturnier verletzt hat.

Entscheidungen fallen erst am Samstag

Der VfB und Rhenania treffen in Gruppe B auf Ausrichter Sportfreunde 08/21, BSG Mengede und den FC Polonia – und am Samstag nochmal.

Von zwei bis etwa halb sieben rollt der Ball nämlich am zweiten Feiertag in der Renz-Halle, Entscheidungen fallen aber keine. Samstag spielen die Teams nochmal eine „Rückrunde“ in den Gruppen, um danach Halbfinale und Finale auszutragen – im Vorjahr gewannen die Fortunen das Finale gegen Rhenania.

