Bottrop. Die Stadtmeisterschaft im Handball in der Wettkampfklasse 3 geht an das JAG. Das Team siegt im Finale gegen die Marie-Curie-Realschule.

Josef-Albers-Gymnasium holt den Stadtmeister-Titel

Das Josef-Albers-Gymnasium ist Stadtmeister im Handball. Die Auswahlmannschaft der Wettkampfklasse 3 (WK 3) der Jungen setzte sich im Rahmen von Jugend trainiert für Olympia in der Dieter-Renz Halle in einem unterhaltsamen Spiel mit 25:10 (10:6) gegen die Marie-Curie-Realschule durch.

Angeführt von Noah Angenendt, der für den Turnerbund Oberhausen in der Nordrheinliga spielt, wurden die Albers-Schüler, die allesamt in den hiesigen Handballclubs im Einsatz sind, schnell ihrer Favoritenrolle gerecht und erspielten sich eine Führung.

Dank geht an SC Bottrop

Bottrop Spielplan der ersten Runde am 15. Januar 10 Uhr, WK 3: Mädchen Josef-Albers-Gymnasium – Gymnasium Georgianum Vreden 11.15 Uhr, WK 3: Jungen Josef-Albers-Gymnasium – Gesamtschule Rhede 12.30 Uhr, WK 2: Mädchen JAG – Werner-von-Siemens-Gymnasium Gronau 13.45 Uhr WK 2: Jungen JAG – Jodocus-Nünning-Gesamtschule Borken

Doch auch die Realschüler, die das Handball-ABC seit dem letzten Herbst im Rahmen eines Sportkurses erlernen, verkauften sich gut und durften sich am Ende über eine zweistellige Torausbeute freuen. „Man hat gesehen, dass einige Jungs dabei waren, die mit dem Handball umgehen können. Es ist erfreulich, dass wir zumindest in dieser Wettkampfklasse eine Stadtmeisterschaft austragen konnten. Unser Dank geht auch an den SC Bottrop für die tatkräftige Unterstützung bei der Organisation dieser und der kommenden Meisterschaften“, sagte Peter Schmidt, Geschäftsführer des Ausschusses für den Schulsport in Bottrop.

Für die JAG-Schüler geht es nun am Mittwoch in der 1. Runde auf Bezirksebene gegen die Gesamtschule aus Rhede um den Einzug in die Endrunde. Parallel dazu sind dann auch die Auswahlmannschaften der WK 2 und 3 der Mädchen sowie der WK 2 der Jungen des Josef-Albers-Gymnasiums im Einsatz, die es ab 10 Uhr in der Dieter-Renz-Halle ebenfalls mit den Kreismeistern aus Borken zu tun bekommen.