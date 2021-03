JC 66 Bottrops Teams haben die Finalrunde quasi sicher

Bottrop. Die ersten Vorentscheidungen sind bei der Online-Challenge des JC Bottrop gefallen. Beide heimischen Teams stehen so gut wie in der Finalrunde

Am 4. Kampftag der Ele-Team-Challenge Online (ETCO) der Judoka sind die ersten Vorentscheidungen in Richtung Finalrunde gefallen.

In der U15 stehen mit der Hertha aus Walheim, dem Wettkampfteam Leverkusen und dem JC 66 Bottrop bereits drei Teilnehmer an der Runde der besten vier fest. Stella Bevergern und der 1. Godesberger JC kämpfen im direkten Duell am letzten Vorrundenkampftag noch um einen verbleibenden Finalrundenplatz. Spannung ist also garantiert.

JC Bottrops U15 liegt auf Position drei

Die einzelnen, recht deutlichen Ergebnisse des 4. Kampftages der U15 lauten: Stella Bevergern - Bayer Wettkampfteam 0:2 (3:11); SUA Witten 2 - Hertha Walheim 0:2 (1:13); JC 66 Bottrop - 1. Godesberger JC 2:0 (11:4);

Tabelle U15: 1. Hertha Walheim 7:1, 42:17 2. Bayer Wettkampfteam 7:1, 42:19 3. JC 66 Bottrop 6:2, 36:23; 4. Stella Bevergern 2:6, 24:33 5. 1. Godesberg JC 2:6, 18:42 6. SUA Witten 2 0:8, 15:41

In diesem Altersbereich sieht es also gut aus für den veranstaltenden JC 66 Bottrop. „Das erste Ziel ist erreicht. Darauf können wir bereits jetzt sehr stolz sein. Auch wenn uns am letzten Vorrundenkampftag mit dem Tabellenzweiten aus Walheim noch einmal ein starker Gegner erwartet.“, weiß Hannah Karrasch, die Trainerin des Bottroper U15-Teams.

Der U13 ist der Finalrundenplatz kaum noch zu nehmen

Ebenfalls zufrieden können die U13 Piraten sein. Sie können ihren Finalrundenplatz nur noch rechnerisch verlieren. Sollten sie am 5. Kampftag eine hohe Niederlage einstecken müssen und die Bayer Ultra Dinos gleichzeitig sehr hoch gegen den Tabellenzweiten SUA Witten gewinnen, kann das Halbfinale noch in Gefahr geraten.

„Wir werden sicherlich noch einmal alles geben und versuchen, einen weiteren Sieg einzufahren. Die Kids sind ehrgeizig und fleißig genug, um das zu schaffen.“, weiß Piraten-Trainer Sven Helbing.

Die einzelnen Ergebnisse des 4. Kampftages der U13 lauten: SUA Witten 1 - Stella Bevergern 0:2 (6:7); PSV Recklinghausen - JC 66 Piraten 0:2 (2:13); Bayer Super Drachen - Bayer Ultra Dinos 2:0 (10:5)

Tabelle U13: 1. Stella Bevergern 8:0, 35:24; 1. SUA Witten 1 6:2 34:25 3. JC 66 Piraten 4:4, 37:23; 4. Bayer Super Drachen 4:4, 33:29; 5. Bayer Ultra Dinos 2:6, 25:37; 6. PSV Recklinghausen 0:8, 18:45

