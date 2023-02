JC 66 Bottrop: Zwölf Piraten qualifizieren sich für die DM

Nehle Wakup, Jana Iwanek und Franziska Galla waren in Lünen erfolgreich.

Lünen. Bei den Westdeutschen Meisterschaften in Lünen holte der JC 66 Bottrop fünf Titel, viele gute Platzierungen und den Sieg in der Vereinswertung.

Bei den Westdeutschen Meisterschaften der U18 und U21 in Lünen qualifizierten sich gleich zwölf Judoka des JC 66 Bottrop für die Deutschen Meisterschaften.

In der Altersklasse U18 gingen sechs Kämpfer und Kämpferinnen des JC 66 Bottrop an den Start. Bei den Jungen holte sich Justus Hirschfelder (-46kg) mit drei überragenden Siegen und einer Niederlage den ersten Platz.

Franziska Galla dominiert ihre Gewichtsklasse

In der Gewichtsklasse bis 55kg kämpfte sich Bjarne Tapper mit zwei Siegen und zwei unglücklichen Niederlagen auf den siebten Platz. Marlon Fischer kämpfte in der Gewichtsklasse bis 66kg um den Titel. Er gewann die ersten drei Kämpfe und musste sich erst im Halbfinale gegen den späteren Westdeutschen Meister geschlagen geben. Im Kampf um Bronze und die Qualifikation zur DM unterlag er erneut.

Bei den Mädchen gingen Maike Bayerlein (-57kg), Felicia Schuhmacher (-63kg) und Franziska Galla (-70kg) an den Start. Bayerlein musste sich im Auftaktkampf geschlagen geben, allerdings kämpfte sie sich durch die Trostrunde bis zum Kampf um Platz drei durch. Dort unterlag sie der favorisierten Adele Akopjan.

Auch Felicia Schumacher verlor ihren Auftaktkampf und hatte im Anschluss noch die Chance auf Bronze. Aber auch sie musste sich gegen die Düsseldorferin Zoe Stockhausen geschlagen geben. Die Gewichtsklasse bis 70kg wird in NRW von Franziska Galla dominiert. Sie setzte sich in der U18 mit drei Siegen durch und wurde Westdeutsche Meisterin.

Allerdings konnte sie auch in der Altersklasse U21 glänzen. Dort gewann sie ebenfalls drei Kämpfe und krönte sich mit dem Meistertitel. Knapp scheiterte Jana Iwanek, sie kämpfte sich mit zwei Siegen bis ins Finale durch, musste sich dann Zoe Stockhausen geschlagen geben. Nehle Wakup war an diesem Tag nicht aufzuhalten und erkämpfte sich souverän die Goldmedaille.

JC 66 Bottrop gewinnt die Vereinswertung

Bei den U21-Junioren gingen Nicolas Kutscher (-60kg), Bastian Sauerwald (-81kg), Remus Buddenkotte, Elias Athmann (beide -90kg) und Justus Galla (+100) an den Start. Kutscher gewann zum Auftakt, konnte sich dann nach einer Niederlage aber mit zwei weiteren Siegen Bronze sichern.

Dritte wurden auch Bastian Sauerwald und Remus Buddenkotte. Sauerwald verlor zum Auftakt, gewann dann aber souverän fünf Kämpfe in Serie. Remus Buddenkotte gewann insgesamt drei Kämpfe und musste sich trotz starker Performance zwei sehr guten Konkurrenten geschlagen geben. In der selben Gewichtsklasse ging Elias Athmann an den Start. Er wurde mit zwei Siegen und zwei Niederlagen Siebter. Justus Galla kämpfte sehr elegant und holte sich mit zwei Siegen den Titel.

Der JC 66 gewann Dank der starken Ergebnisse die Gesamtwertung des Turniers. Der Klub wird bei den Deutschen Meisterschaften bei der U18 durch Justus Hirschfelder und Franziska Galla und bei der U21 durch Nicolas Kutscher, Bastian Sauerwald, Remus Buddenkotte, Justus Galla, Helen Habib, Nehle Wakup, Lilly Büsssemeyer, Jana Iwanek, Franziska Galla und Ronja Buddenkotte vertreten.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop