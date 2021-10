JC 66 Bottrop wird erneut für sein Engagement ausgezeichnet

Düsseldorf. Der JC 66 Bottrop ist erneut bei den „Sternen des Breitensports“ ausgezeichnet worden. Der Klub überzeugte die Jury mit einem Online-Turnier.

Am Dienstag wurden in Düsseldorf die „Sterne des Breitensports“ für besonderes, gesellschaftliches Engagement an Vereine und deren Projekte vergeben. Nachdem der JC 66 Bottrop bereits vor zwei Jahren mit dem Judoschulprojekt „Werte. Schule. Judo“ vertreten war und dort sogar den Landesausscheid gewann, wurde das diesjährige Projekt, die „ELE-Team-Challenge online 2021“ mit Platz fünf belohnt. 191 Vereine hatten mit ihren Projekten an der Ausscheidung teilgenommen.

„Wir mussten uns in der Lockdownzeit für unsere Mitglieder und vor allem unsere Kleinen etwas einfallen lassen, um das Vereinsleben am Laufen zu halten und die Kids zum Sporttreiben zu motivieren. Letztendlich ist es uns mit der ETCO 2021 sogar gelungen, andere Vereine aus NRW zu integrieren und auch ihnen zu helfen, die schwere Zeit zu überstehen. Der Wettkampfcharakter unseres Projektes war letztlich der Schlüssel zum Erfolg und zur außergewöhnlichen Teilnehmerzahl von immerhin 16 Teams in drei Altersklassen“, erklärt Projektinitiator Sven Helbing den Erfolg des Konzeptes.

„Es war schön, in Düsseldorf zu sehen, dass trotz der Pandemie so viele Vereine so fleißig waren und extrem interessante Konzepte entwickelt haben. Manchmal macht Not halt erfinderisch und kann neue Türen aufstoßen. Schön, dass auch wir wieder vertreten waren und mit Platz fünf eine Anerkennung für die geleistete Arbeit erhalten haben“, so Detlef Kaziur, Präsident des JC 66, der mit Helbing nach Düsseldorf zur Verleihung gereist war.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop