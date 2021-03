JC 66 Bottrop unterliegt der Sport-Union Annen knapp

Bottrop. In der dritten Runde der Ele Team-Challenge lieferten sich der JC 66 Bottrop und die Sport-Union Annen einen spannenden Kampf um die Siegpunkte.

361 Liegestütze, 831 Situps, 366 Burpees, knapp 58 Minuten Unterarmstütz, 55 Minuten Wandsitzen, dazu Koordination, Jonglieren und weitere Übungen. So ungefähr sieht ein Online-Training für die Ele Team-Challenge Online (ETCO) bei den U13-Piraten des JC 66 Bottrop zur Vorbereitung auf einen Kampftag aus. Dabei gibt es so manchen Rekord, viel Schweiß aber auch Spaß und Teamgeist.

„Jeder kann ja einmal versuchen, zehn Minuten im Unterarmstütz zu stehen, 92 Liegestütze zu machen oder 57 Situps in einer Minute. Das sind schon extrem gute Zahlen und Leistungen“, sagt Sven Helbing. Der Trainer des JC 66 Bottrop ist stolz auf seine Piraten.

Bottrops Trainer Sven Helbing ist trotz Niederlage zufrieden

Und auch, wenn der am Mittwoch durchgeführte dritte Kampftag sehr knapp mit 6:8 gegen die Sport-Union Annen aus Witten verloren ging, war Helbing trotzdem zufrieden: „Da war richtig Stimmung drin. Und das online, Wahnsinn! Alle haben mitgefiebert und bis zum letzten gekämpft. Zwei Übungen gingen Unentschieden aus. Der Kampftag war sehr ausgeglichen. Und gerade, weil die Zeiten für alle nicht ganz einfach sind, ist es um so schöner, alle fleißig trainieren und kämpfen zu sehen.“

In dieser Woche stehen in der U13 noch die Begegnungen zwischen Recklinghausen und den Super Drachen von Bayer Leverkusen sowie Stella Bevergern und den Ultra Dinos aus Leverkusen an. Im Wettbewerb der U15 treten Hertha Walheim gegen Stella Bevergern, 1. Godesberger JC gegen das Bayer Wettkampfteam und der JC 66 Bottrop gegen die Sport-Union Annen II an.

