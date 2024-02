JC 66 Bottrop: U15-Kämpfer glänzen bei Bezirksmeisterschaft

Hörstel Der Nachwuchs des JC 66 Bottrop zeigte in Hörstel starke Leistungen. Zehn Jungpiraten qualifizierten sich für die Westdeutsche Meisterschaft.

Am Samstag war Stella Bevergern Gastgeber der U15-Bezirkseinzelmeisterschaften. Mit von der Partie in Hörstel war auch der JC 66 Bottrop, für den alle qualifizierten und gesetzten Kämpferinnen und Kämpfer auf die Matte gingen. Die Erfolge der Nachwuchs-Piraten konnten sich am Ende sehen lassen.

Bei den Mädchen gingen die Qualifizierten Emma Bremkens (-63 kg), Henriette Caspary (-57 kg) und Zoey Öser (-33 kg) und die vom Landestrainer gesetzte Mirra Alperovych (-57 kg) an den Start. Alle vier zeigten starke Kämpfe gegen die besten Athletinnen aus dem Bezirk Münster. Alle Athletinnen kamen dank ihrer guten Leistungen auf das Podest. Zoey erkämpfte sich dabei den Vizemeisterin-Titel, Emma, Henriette und Mirra erkämpften sich Bronze.

Jetzt geht es bei der Westdeutschen Meisterschaft weiter

Bei den Jungen hatten sich Bilal Saydulaev (-37 kg), Balthasar Borowski (-40 kg), Jakob Hirschfelder (-40 kg), Noé Schneider (-46 kg) und Paul Wörsdörfer (-46 kg) qualifiziert. An den Start gingen auch der vom Landestrainer gesetzten John-Lukas Patz (-37 kg) und Dominik Grinkin (-43 kg). Die Jungs zeigten ebenfalls starke Leistungen und erkämpften sich gleich in drei Gewichtsklassen den Bezirksmeister-Titel. John-Lukas, Dominik und Noé holten sich den ersten Platz, Silber erkämpfte sich Jakob und Bronzemedaillen gewannen Bilal und Paul.

„Alle Kämpferinnen und Kämpfer haben hier gezeigt, dass sie im Training gut gearbeitet haben und dass sie die Trainingsinhalte immer besser umsetzen können“, kommentierte ein zufriedener Bottroper Trainer Sven König. Für die zehn jungen Talente des JC 66 Bottrop geht es jetzt zur Westdeutschen Meisterschaft, die am ersten Märzwochenende in Dormagen ausgetragen wird.

Die U15-Jungs (v.l.): Dominik Grinkin, Trainer Sven König, Jakob Hirschfelder, Noé Schneider, Paul Wörsdörfer, John-Lukas Patz und Bilal Saydulaev. Foto: JCB

