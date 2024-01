JC 66 Bottrop: Piraten kehren mit Beute aus Belgien zurück

Meeuwsen Die Teilnahme am international besetzten Turnier in Belgien hat für den JC 66 schon eine Tradition. Auch diesmal stimmten die Resultate:

Zum Jahresauftakt stand am vergangenen Wochenende für die jüngsten Judoka des JC 66 Bottrop traditionell das international besetzte Turnier „Trofee van de Donderslag“ im Belgischen Meeuwsen an. Die Judopiraten schlugen sich achtbar und kehrten mit vielen guten Platzierungen zurück.

„Das war ein toller Start ins Jahr und alle sind gleich wieder im Wettkampffieber. Hier in Belgien konnten sich die Kids gleich Motivation fürs Training holen und wir Trainer haben gleich wieder erkannt, woran noch gearbeitet werden muss“, erklärte Coach Sven Helbing, der gemeinsam mit Marlon Fischer den JC-Nachwuchs in Belgien betreute.

14 Kämpferinnen und Kämpfer (sieben in der Altersklasse U11 und sieben in der U13) hatten sich für das Turnier gemeldet und wollten sich dort auf die bald beginnende Meisterschaftsserie vorbereiten. Die Altersklasse U11 startet bereits am 21. Januar bei den Kreiseinzelmeisterschaften in Oer Erkenschwick. Demnach waren die Kämpfe in Belgien eine gute Vorbereitung.

Dreimal Gold, zweimal Silber, zehnmal Bronze

Drei Goldmedaillen sprangen für die jungen Bottroper heraus. Sowohl Stella Merkulov, als auch Louisa Schneider waren von ihren Kontrahentinnen nicht zu bezwingen und sicherten sich die ersten Plätze bei diesem international besetzten Turnier mit Starterinnen und Startern aus Belgien, den Niederlanden und Deutschland.

Jeweils einmal geschlagen geben mussten sich Tamina Miglus (U11) und Mansur Edilov (U13), wobei es für Mansur Edilov im Poolsystem trotzdem für Gold reichte, da drei Kämpfer jeweils einen Kampf verloren geben mussten und er seine Niederlage mit dem knappsten Ergebnis, einem Kampfrichterentscheid gestaltete. Für Tamina sprang unterdessen ein sehr guter zweiter Platz heraus.

Mit den U11ern Amelie Semrau, Hannah Pachmann, Leon Martin und Dean Lütjens sowie den U13ern Julia Reuschenbach, Zoey Öser, Thuana Gümüstekin, Dana Merkulov, Eva Krausenbaum und Emmas Kuhlmann erkämpften die Piraten zudem zehn Bronzemedaillen in Belgien. „Ein tolles Ergebnis. Nun heißt es, fleißig und gesund bleiben, dann steht einem weiteren erfolgreichen Jahr für den JC Nachwuchs nichts mehr im Wege“, so Helbing.

Weitere Berichte aus dem Bottroper Sport

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop