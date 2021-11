JC 66 Bottrop: Lilly Büssemeyer holt sich in Herne den Sieg

Bottrop. Bei Bundessichtungsturnieren in Herne und Holzwickede überzeugten die Talente des JC 66 Bottrop mit guten Leistungen und Podestplätzen.

Bei Bundessichtungsturnieren in Herne und Holzwickede konnten sich Talente des JC 66 Bottrop einige Medaillen sichern. Einigen Bottropern war jedoch anzumerken, dass die anstrengende Saison Spuren hinterlassen hat.

In Herne ging die Altersklasse U17 an den Start. Hier konnte sich Lilly Büssemeyer in der Gewichtsklasse bis 63 kg souverän durchsetzen und belegte nach vier vorzeitigen Siegen den ersten Platz. Im Schwergewicht der Jungen erkämpfte sich Justus Galla ebenfalls einen Platz auf dem Siegerpodest. Er wurde Dritter. Nach einem gewonnenen Kampf in der Hauptrunde musste er sich in seiner zweiten Begegnung erst nach neun Minuten im Golden Score geschlagen geben. In der anschließenden Trostrunde konnte er dann alle Kämpfe für sich entscheiden und sicherte sich so seine erste Platzierung auf Bundesebene in dieser Altersklasse.

Florian Böcker muss sich erst im Finale geschlagen geben

Pia Urban (-48 kg) startete erstmals in der Altersklasse U17 und wusste gleich zu überzeugen. Mit drei Siegen kämpfte sie sich bis ins Halbfinale vor und musste sich dort erst der späteren Erstplatzierten geschlagen geben. Um Platz drei kämpfte Pia sehr entschlossen und ging am Ende mit der Bronzemedaille von der Matte. Remus Buddenkotte komplettierte das gute Bottroper Abschneiden mit einem siebten Platz.

In Holzwickede zeigte Florian Böcker (-60 kg) einmal mehr, dass er zur nationalen Spitze gehört. Als Kämpfer des Jungjahrgangs in dieser Altersklasse verlor er erst im Finale gegen den Homburger Marek Zimmermann. Ronja Buddenkotte (-70 kg) belegte Platz fünf, und Eugen Müller (-60 kg) landete auf Platz sieben.

„Für einige Sportler war es eine sehr harte Saison. Viele sind seit Monaten fast an jedem Wochenende bei einem Wettkampf im Einsatz, viele Trainingscamps und anstrengende Tageslehrgänge liegen hinter ihnen. Das hat man einigen auch angemerkt“, kommentierte Bottrops Bundesligatrainer Markus Wallerich.

