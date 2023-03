JC 66 Bottrop: Justus Hirschfelder holt in Leipzig DM-Bronze

Leipzig. Bottroper Talent beweist bei der Deutschen Meisterschaft großes Konzentrationsvermögen und holt Medaille. Franziska Galla wird in Leipzig Siebte.

Bei den Deutschen Meisterschaften der U18 konnten zwei Nachwuchskämpfer des JC 66 Bottrop mit beachtlichen Leistungen auftrumpfen. Franziska Galle landete auf Platz sieben, Justus Hirschfelder erkämpfte sich gar einen Medaillenrang.

In seinem ersten Jahr in der U18 hatte Justus Hirschfelder schon bei der Westdeutschen Meisterschaft aufgetrumpft und sich mit dem Titel für die DM qualifiziert. In der Gewichtsklasse bis 46kg konnte der junge Bottroper seine Auftaktbegegnung in Leipzig souverän für sich entscheiden.

Hirschfelder kämpft sich erfolgreich durch die Trostrunde

Im zweiten Kampf musste er sich dann aber nach zwei tiefen Schulterwürfen des Gegners geschlagen geben. Das Turnier war für den Bottroper aber noch nicht beendet und so konnte Hirschfelder die ersten beiden Kämpfe in der Trostrunde im Boden gewinnen.

Der JC-Nachwuchskämpfer lieferte weitere konzentrierte Leistungen ab und gewann die nächste Begegnung mit zwei spektakulären Techniken und sicherte sich so das Ticket für den Finalblock. Im kleinen Finale blieb Justus weiter konzentriert und machte einige gute Ansätze, die allerdings nicht zu einer Wertung führten. Im Übergang vom Stand in den Boden gelang es ihm dann aber, einen Würger anzusetzen und diesen bis zum Sieg durchzubringen.

„Ein super Erfolg für den jungen Sportler und eine gute Motivation für die zukünftigen Turniere“, kommentierte sein Bottroper Vereinstrainer Markus Wallerich.

Auch Franziska Galla hatte sich für die nationalen Titelkämpfe in Leipzig qualifiziert. Die U18-Kämpferin behauptete sich in der Gewichtsklasse bis 70kg. Galla startete gut in das Turnier und konnte sich bis in das Poolfinale vorkämpfen, dort musste sie sich dann aber denkbar knapp geschlagen geben.

Den nächsten Kampf in der Trostrunde gewann Galla dann souverän mit einem Hüftwurf. Gegen die Kontrahentin Lilli Happe, ebenfalls aus NRW, reichte es leider nicht ganz zum Sieg und die Bottroperin beendete das Turnier auf Platz sieben.

„Franziska kann um eine Medaille mitkämpfen, hat aber leider ihre Leistung nicht hundertprozentig abrufen können. Sie hat aber gezeigt, dass sie zu Deutschlands Spitze gehört und ist zurecht Teil der Leistungssportförderung der Stadt Bottrop“, so Trainer Jan Tefett.

