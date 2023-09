JC 66 Bottrop gewinnt Hitzeschlacht und holt zweiten Sieg

Eugen Müller musste sich in seinem ersten Kampf knapp geschlagen geben. Die Siegpunkte für den JC 66 Bottrop gerieten dadurch aber nicht in Gefahr.

Bottrop. Die Männer des JC 66 Bottrop haben den zweiten Saisonsieg eingefahren. Das Team von Markus Wallerich setzte sich 10:4 gegen Hertha Walheim durch.

Spätsommerliche 30 Grad brachte das Thermometer am Samstag auf die Anzeige. Schweißtreibende Sporteinheiten waren damit an diesem Tag ohnehin vorprogrammiert. Doch damit noch nicht genug: Das NRW-Duell in der Judo-Bundesliga zwischen dem JC 66 Bottrop und dem TSV Hertha Walheim brachte Temperatur und Stimmung in der Dieter-Renz-Halle zusätzlich zum Kochen. Starke Nerven und ein kühler Kopf waren daher am sechsten Kampftag der Saison gefordert – die Bottroper „Piraten“ konnten diese Anforderungen erfüllen und mit einem starken 10:4 (94:40) den zweiten Saisonsieg ergattern.

Mit dem Ergebnis haben die 66er die Erwartungen ihres Trainers sogar übertroffen.„Ich bin hochzufrieden“, zeigte sich Markus Wallerich nach dem Ende des letzten Heimkampfes in diesem Jahr glücklich, „ich hätte nicht erwartet, dass wir uns derart stark und souverän durchsetzen.“ So rechnete der JC-Coach noch im Vorfeld mit einigen Schlüsselduellen und einem engeren Resultat.

„Auf ein 8:6 oder ein 9:5 hatten wir gehofft“, fuhr der JC-Trainer fort, „dass wir aber sogar zweistellig gewinnen, ist umso schöner. Das ist uns schon eine ganze Weile nicht mehr gelungen. Und gerade in den engen zu erwartenden Kämpfen haben sich die Jungs klasse präsentiert.“

Enrico Bergamelli mit erfolgreichem Debüt

Die Zielsetzung der Bottroper Piraten war für den Heimkampf gegen die Gäste aus dem Aachener Raum klar formuliert: Ein Sieg sollte für die 66er her. Und so bot der Bundesligist auch an diesem Samstag wieder ein starkes Team auf, unter anderem setzten die Bottroper neben dem etablierten Dänen Mathias Madsen erstmals auch auf den 23-jährigen Italiener Enrico Bergamelli, der in der Klasse bis 100 kg seine Bottrop-Premiere gab.

„Ansonsten“, betonte Wallerich aber auch, „haben wir ausschließlich NRW-Athleten an den Start gebracht, davon viele Jungs aus dem eigenen Stall. Das Team war im Schnitt wieder sehr jung, das stimmt uns für die Zukunft optimistisch.“

Schon der erste Kampf gestaltete sich enorm spannend, als Eugen Müller den Walheimer Bart Weling in der Leichtgewichtsklasse in den „Golden Score“ zwang, in der Verlängerung aber das Nachsehen hatte. Den Rückstand machte Nikita Djadin jedoch umgehend wieder wett, als er Finn Reddig durch eine technische Wertung besiegte und damit ein erstes Ausrufezeichen setzte.

„Die Duelle in der Klasse bis 73 kg zählten zu jenen, die wir als eng eingestuft hatten, da Walheim dort über richtig gute Athleten verfügt“, so Wallerich. Auch in der Folge hatten die 66er den Moment auf ihrer Seite, als Tom Droste auf souveräne Weise und Hamsat Isaev per Haltegriff weitere Punkte einfuhren.

Letzter Saisonkampf beim Remscheider TV

Zwar brachte eine Niederlage von Ilias Vinayev die Walheimer wieder auf 2:3 heran, doch Bergamelli als starker Debütant und ein cleverer Madsen, der den gewichtstechnisch überlegenen Jonas Pütz in einen Haltegriff zwang, bescherten dem JC eine 5:2-Pausenführung.

Für den zweiten Durchgang nahmen die Gastgeber die obligatorischen drei Pflichtwechsel vor, sodass nun Nicolas Kutscher den Auftakt machte, erneut gegen Weling aber das Nachsehen hatte. Danach holten die Bottroper aber den nächsten Schlüsselkampf, als Bastian Sauerwald auch das zweite Duell in der Klasse bis 73 kg zugunsten des JC entschied. Zu diesem Zeitpunkt hofften die Walheimer noch einmal auf eine mögliche Aufholjagd und zeigten sich am Mattenrand sehr lautstark.

Doch erneut Droste und Isaev ließen entscheidende weitere Zähler für die 66er folgen und stellten damit schon vorzeitig den Heimsieg sicher. So konnten sich die Bottroper es auch erlauben, eine Niederlage in der Klasse bis 66 kg einzukalkulieren, in welcher Florian Böcker zwar gesetzt wurde, das junge Bottroper Talent durch eine anhaltende Verletzung aber kampflos aufgab.

Das internationale Duo Bergamelli und Madsen sorgte schließlich mit weiteren Siegen für rundum zufriedene Gesichter bei den „Piraten“. Ihren letzten Kampf in der regulären Saison bestreiten die Bottroper am 23. September. Dann steht für die 66er mit dem Gastauftritt beim Remscheider TV das zweite Duell gegen einen NRW-Konkurrenten an. Etwas Zählbares soll für den JC 66 bestenfalls auch dann wieder herausspringen.

