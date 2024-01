Judo JC 66 Bottrop geht Kooperation mit einem Verein in Japan ein

Bottrop Bundesligist bekommt Besuch aus Nobeoka. Verein aus Japan tauscht sich intensiv mit dem JC 66 Bottrop aus. Ein Gegenbesuch ist schon geplant:

In den vergangenen Tagen wurde dem JC 66 Bottrop eine besondere Ehre zuteil: Eine hochrangige Delegation aus der japanischen Stadt Nobeoka stattete dem Verein einen Besuch ab. Die Gäste aus Fernost zeigten großes Interesse am Verein, seiner Trainerstruktur, dem Dojo und den dortigen Trainingsaktivitäten. Der Austausch soll in Zukunft weiter intensiviert werden.

Die Delegation wurde herzlich vom Vorstand des JC 66 Bottrop empfangen und erhielt eine informative Präsentation über die Geschichte und die Aktivitäten des Vereins. Besonders beeindruckt zeigten sich die Gäste aus dem Geburtsland des Judosports von den Fähigkeiten der Kinder in der Trainingsgruppe, die bei einer kleinen Vorführung ihr Können unter Beweis stellten.

Im weiteren Verlauf fand ein reger Austausch über das Grundschulprojekt und die Leistungssportförderung der Stadt Bottrop statt, bei dem Henning Wiegert und Bastian Hirschfelder die Projekte näher vorstellten. Die Delegation äußerte großes Interesse an einer engeren Zusammenarbeit und einem kulturellen Austausch zwischen dem JC 66 und dem japanischen Judoverein aus Nobeoka.

Ein bedeutender Schritt in diese Richtung wurde angekündigt: Ein geplanter Austausch sieht vor, dass Mitglieder des JC 66 Bottrop nach Japan reisen, um dort die japanische Judokultur näher kennenzulernen. Im Gegenzug ist auch ein Gegenbesuch der japanischen Judoka in Bottrop in Planung.

Die Planungen für diesen Austausch wurden während eines gemeinsamen Abendessens weiter vertieft. Hierbei wurden nicht nur judospezifische Themen besprochen, sondern auch kulturelle und gesellschaftliche Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede zwischen Nobeoka und Bottrop ausgetauscht.

Der Vorstand des JC 66 Bottrop zeigt sich begeistert über die positiven Entwicklungen und ist zuversichtlich, dass dieser kulturelle Austausch nicht nur die sportlichen, sondern auch die zwischenmenschlichen Beziehungen stärken wird. Die Veranstaltung markiere einen bedeutenden Schritt in Richtung internationaler Verbundenheit und Freundschaft durch die gemeinsame Liebe zum Judo.

