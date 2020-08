Jan Roßkothen zieht Ticket zur Deutschen Meisterschaft

Heilbronn. Der Bottroper Hürdensprinter nutzt schon den ersten Wettkampf, um sich für die Deutschen Meisterschaften der U18-Junioren zu qualifizieren.

Jan Roßkothen hat am Samstag die Qualifikation für die Deutsche U18-Meisterschaft über 400m-Hürden geschafft.

In seinem ersten offiziellen Wettkampf in diesem Jahr lief Roßkothen in Heilbronn in einer Zeit von 57,35 Sekunden ins Ziel. Die erforderten 58,00 Sekunden konnte der Leichtathlet des LC Adler Bottrop somit sicher unterbieten. Neben einem weiteren Rennen am kommenden Samstag kann er nun in die letzten Vorbereitungen für das erste September-Wochenende in Heilbronn gehen. Nach 2018 ist das für ihn die zweite Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft.