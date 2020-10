Der SV Vonderort hat seine Erfolgsserie ausgebaut. Der C-Kreisligist setzte sich am Mittwoch mit 3:0 beim RSV Glück-Auf Klosterhardt durch und festigte damit seine Position im Spitzenfeld. Dabei mussten die Vonderorter nach einer Roten Karte fast eine Stunde lang mit einem Spieler weniger auskommen.

„Wenn man in der Tabelle oben mitmischen will, dann muss man auch diese dreckigen Spiele gewinnen“, erklärte Vonderorts Torjäger Willi Willert nach dem Schlusspfiff. Auf den Gegner war er nicht gut zu sprechen. Klosterhardt hatte über 90 Minuten versucht, der spielerischen Überlegenheit des Gegners eine nickelige Härte entgegen zu stellen. In vielen Szenen hatte das mit sportlicher Fairness nicht viel zu tun.

SV Vonderort muss trotz früher Führung schnell einen Gang zurück schalten

Für die Vonderorter wurde es ein ungemütlicher Abend, obwohl Willi Willert sein Team nach Vorlage von Kevin Balgar schon in der 22. Minute in Führung geschossen hatte. Auslöser war ein Foulspiel von Vonderorts Innenverteidiger Kevin Simon in der 36. Minute. Ein Allerweltsfoul, doch der Gegenspieler trat, Simon schubste ihn aus dem Weg. Eine Situation, in der Schiedsrichter Egon Stinhöfer den Überblick verlor. Anstatt beiden Spielern Rot zu zeigen, stellte er nur den Vonderorter vom Feld.

Die Bottroper, die das Spiel auf dem matschigen Ascheplatz bis dahin klar dominiert hatten, waren nun in Unterzahl dazu gezwungen, defensiver zu agieren. Klosterhardts Angriffsbemühungen blieben ohne Durchschlagskraft. Nur einmal war Vonderort im Glück, als ein Klosterhardter Schuss an die Latte prallte.

Doppelpack von Kevin Balgar sorgt für die Entscheidung

Vonderort ließ sich auch nach dem Seitenwechsel nicht aus der Deckung locken, wartete geduldig auf seine Kontermöglichkeiten und wurde in der 74. Minute mit dem 2:0 durch Kevin Balgar belohnt. Balgar war vier Minuten vor dem Ende auch für den fußballerischen Höhepunkt des Abends verantwortlich. Bei einem Konter lupfte er den Ball aus 20 Metern über den Torhüter hinweg zum 3:0-Endstand in den Winkel. „Ein absolutes Traumtor“, kommentierte sein Sturmpartner Willi Wilert.

