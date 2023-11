Herbstwaldlauf: Festzelt ist das Zentrum des Jubiläumslaufs

Bottrop. Die Organisatoren mussten erneut schwierigen Umständen trotzen. Der Herbstwaldlauf am Sonntag erfreut sich trotzdem großer Beliebtheit.

Die Mitglieder von Adler Langlauf sind bereit für ihren sportlichen Höhepunkt des Jahres: Am Samstag steigt die Jubiläumsausgabe des RWW-Herbstwaldlaufes. Rund 1500 Läuferinnen und Läufer sind bei der 50. Auflage der Traditionsveranstaltung dabei.

50 Jahre Herbstwaldlauf: Adler Langlauf blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück. Bremsen ließ sich der laufverrückte „Haufen“ aus Bottrop nie. Der Brand der Dieter-Renz-Halle 1995 konnte die Veranstaltung nicht stoppen, die weltweite Corona-Pandemie sorgte vor zwei Jahren für den bislang einzigen Ausfall der Traditionsveranstaltung.

„Wir lassen uns so leicht nicht unterkriegen“, sagt Jörg Schlegel mit einem Lachen. Der Sprecher von Adler Langlauf und Mitorganisator kann sich auch diesmal auf eine breite Unterstützung aus dem Clubumfeld verlassen. Mehr als die Hälfte der rund 300 Mitglieder ist in die Organisation und den Ablauf der Veranstaltung eingebunden.

Im Start- und Zielbereich ist ein Festzelt aufgebaut

„Wir kümmern uns um die Streckenposten, müssen eine Cafeteria besetzen und die Läuferinnen und Läufer wollen ja auch auf der Runde gut versorgt sein“, gibt Schlegel einen kleinen Einblick in die Aufgabenliste, die es zu erfüllen gilt. Auch von organisatorischen Hürden lassen sich die Bottroper nicht bremsen.

Ein Start auf dem Gelände der ehemaligen Ruhrkohle AG ist nicht mehr möglich. Damit fallen viele Annehmlichkeiten für die Teilnehmer weg. Die Möglichkeiten, sich umzuziehen sind begrenzt, Duschmöglichkeiten gibt es erst nach einer kurzen Autofahrt in der Dieter-Renz-Halle.

Auch wenn die Möglichkeiten im Start- und Zielbereich vor den Toren der RAG am Bergwerk Proper Haniel begrenzt sind, so legt sich Adler Langlauf auch diesmal ins Zeug, damit es die Teilnehmer so angenehm wie möglich haben. In diesem Jahr wird erstmals ein großes Festzelt auf dem Parkplatz aufgebaut. Auf einer Fläche von 300 Quadratmetern wird es dort die Cafeteria, die Startnummern-Ausgabe, den Trouble-Desk und Umkleidemöglichkeiten geben.

Beginnen wird das Laufspektakel bereits um 9 Uhr mit dem Start des Jürgen-Liebert-Ultras über 50 Kilometer. Es folgen der Heidhofsee-Lauf (25 Kilometer) um 9.40 Uhr, der Heidseelauf (10 Kilometer) um 10 Uhr und der Grubenwehr-Lauf über 6,5 Kilometer um 10.10 Uhr.

