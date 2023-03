Heinz-Lehrmann-Turnier: Tennis-Vorstände spenden und spielen

Bottrop. Das Heinz-Lehrmann-Turnier ist mittlerweile gute Tradition: Die Vorstände der Bottroper Tennisvereine spielen für einen guten Zweck.

Die Vorstände der Bottroper Tennisvereine trafen sich am Samstagabend (4. März) in der Tennishalle des TC Blau-Gelb Eigen zum Heinz-Lehrmann-Turnier. In guter Tradition wurde ein gemeinsamer Spendenscheck mit der Sparkasse Bottrop an die Ernst-Löchelt-Stiftung überreicht.

Das Vorstandsturnier der Bottroper Tennisvereine hat eine lange Tradition. Als Heinz Lehrmann den Staffelstab 2008 an Klaus Bürger weiterreichte, wurde die Veranstaltung dem langjährigen Fachschafts-Vorsitzenden gewidmet und zum „Heinz-Lehrmann-Turnier“.

Spendenscheck an Ernst-Löchelt-Stiftung übergeben

Mittlerweile genießt Heinz Lehrmann das milde Klima und die Sonne in seiner neuen Wahlheimat auf Lanzarote. Das Tennisgeschehen in Bottrop verfolgt er nach wie vor über die Medien und übermittelte via WhatsApp die besten Grüße an die Tennisvorstände: „Es ist schön, dass das Turnier weiterlebt und für einen guten Zweck gespielt wird.“

Denn in guter Tradition wurde auch in diesem Jahr gemeinsam mit der Sparkasse Bottrop ein Spendenscheck an die Ernst-Löchelt-Stiftung übergeben. Stellvertretend nahm Marga Löchelt die Spende über 750 Euro von Fachschaftsleiter Werner Hüsken und Gastgeber Michael Amft entgegen. Sie wünschte den Tennisspielern nicht nur einen geselligen Abend, sondern ließ es sich auch nicht nehmen, als Dank für die langjährige Unterstützung eine Runde Eierlikör zu spendieren.

Im Anschluss an den offiziellen Teil stand bei einer lockeren Atmosphäre im Doppel und Mixed sowie am Büffet der Austausch unter den Vorstandsmitgliedern im Vordergrund. Die Paarungen waren zuvor im Losverfahren ermittelt worden. Insgesamt waren 22 Vorstandsvertreter aus neun der 13 Bottroper Tennisvereine mit von der Partie und die zeigten sich überaus spielfreudig. Erst weit nach 22 Uhr erloschen die Lichter in der Tennishalle am Schlangenholt.

Werner Hüsken zog nach seiner Premieren-Veranstaltung als neu gewählter Fachschaftsleiter ein durchweg positives Fazit: „Gerade für mich war das Vorstandsturnier eine gute Möglichkeit, um mit den Vereinsvertretern ins Gespräch zu kommen. Das war ein gelungener sportlicher Austausch und noch dazu für einen guten Zweck. Diese Tradition wollen wir noch lange beibehalten.“

Die Nachrichten aus dem Lokalsport in Bottrop lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Bottrop