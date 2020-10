Handballerinnen der Adler-Reserve wollen erfolgreich bleiben

Bottrop. Sowohl für die Reserve der DJK Adler 07 Bottrop als auch für den SC Bottrop stehen schwere Heimspiele in der Handball-Bezirksliga auf dem Plan.

In der Frauen-Bezirksliga sind im Rahmen des fünften Spieltags beide Bottroper Vertreter gefordert. Sowohl für die Reserve der DJK Adler 07 Bottrop als auch für den SC Bottrop stehen Heimspiele auf dem Plan – eine willkommene Gelegenheit also, um für die nächsten Meisterschaftspunkte zu sorgen.

Das Siegen hat insbesondere bei der Adler-Reserve zuletzt immer besser geklappt, zwei Partien in Folge konnten die 07er zuletzt für sich entscheiden und sich so ins Tabellenmittelfeld vorarbeiten. Am Sonntag (11.30 Uhr, Dieter-Renz-Halle) bietet sich dem Team des Adler-Trainergespanns Carsten Ackermann und Anne Kruse die Gelegenheit den Hattrick zu schnüren, wenn die Reserve der DJK Styrum zu Gast ist. Der Gegner aus Mülheim startete mit drei Pleiten ins neue Jahr, setzte sich aber jüngst gegen den SC Bottrop durch.

Erste Saisonniederlage

Für diesen bedeutete die letztwöchige Pleite zugleich die erste Saisonniederlage. Zuvor blieb die Mannschaft rund um das SC-Gespann Christoph Grewer und Rudi Grögler drei Partien am Stück ohne Niederlage. Eine neue Serie könnten die Bottroperinnen am Sonntag vor eigenem Publikum gegen den TV Biefang III beginnen (13.30 Uhr, Sporthalle Berufsschule).

Die Drittmannschaft des Oberhausener Klubs zählte im vergangenen Jahr zum Spitzenquartett der Liga, startete nun jedoch mit nur einem Sieg aus vier Partien in die Spielzeit. In der Vorsaison entschied Biefang das einzige direkte Duell mit 29:22 für sich, eine mögliche Revanche käme dem SCB daher durchaus gelegen.