Handball-Szene und SC Bottrop trauern um Berthold Krix

Bottrop. Bottrops Handballszene hat einen Macher und liebenswürdigen Menschen verloren: Berthold Krix verstarb am vergangenen Mittwoch unerwartet.

Die regionale Handballszene und der SC Bottrop trauern um Berthold Krix. Das Gründungsmitglied des SC Bottrop starb am vergangenen Mittwoch unerwartet. Krix war viele Jahre lang Vorsitzender und gute Seele des Handballvereins.

Seit seinem Wechsel Mitte der 70er Jahre von den Handballern des SV 1911 Bottrop zu den EK Sportfreunden Bottrop war er nicht nur als Torwart in der ersten Mannschaft aktiv, sondern sein Engagement erstreckte sich in vielen Jahren vom Jugendtrainer bis hin zum Vorstandsmitglied. Krix war trotz vieler Angebote nie für einen anderen Handballverein aktiv und so stand er noch mit über 40 Jahren zwischen den Pfosten.

In den 90er Jahren war er zudem als Jugendtrainer. Für den Vorstand der EK Sportfreunde war er zunächst als Handballobmann aktiv und später dann als 2. und 1. Vorsitzender. So ebnete er mit seinem langjährigen Weggefährten und Freund Rolf Gatzke den Weg für die Fusion der Sportfreunde mit den Handballern des SV 1911 Bottrop zum SC Bottrop im Jahr 1999. Bis zuletzt war Krix im Vorstand und im Handballkreis Rhein-Ruhr aktiv, denn Handball war sein Leben.

