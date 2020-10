Handball: SC Bottrop fordert Ligaprimus Borken heraus

Während die DJK Adler 07 Bottrop am vergangenen Wochenende spielfrei hatte, holte Ligakonkurrent SC Bottrop mit einem Remis den dritten Meisterschaftspunkt und blieb sogleich die zweite Partie in Folge ungeschlagen. So stehen die beiden Bottroper Vertreter Seite an Seite und mit jeweils drei Zählern auf der Habenseite im Mittelfeld der Tabelle.

Für beide Mannschaften geht es an diesem Wochenende um die nächsten Erfolge, vor allem der SCB dürfte dabei vor einer gehörigen Aufgabe stehen: Die Mannschaft von SC-Trainer Jens Remmert empfängt am Sonntag (11.30 Uhr) den noch ungeschlagenen Spitzenreiter TV Borken an der Gladbecker Straße. Kurz darauf (15.30 Uhr) greifen auch die Adler um ihren Trainer Sebastian Wycichowski ins Geschehen ein, wenn der tabellarisch benachbarte TuS Lintfort seine Visitenkarte in der Dieter-Renz-Halle abgibt.

Adler feiern ersten Ligasieg gegen Hiesfeld

Zwar liegt das letzte Meisterschaftsspiel für Adler 07 bereits zwei Wochen zurück. Doch dieses war für die Bottroper durchaus von Erfolg gekrönt: Mit dem 27:25 gegen eine starke Hiesfelder Mannschaft schlugen die 07er nicht nur einen ambitionierten Gegner, sondern holten auch ihren ersten Landesligasieg nach dem geglückten Wiederaufstieg. „Das Spiel liegt jetzt zwar schon ein paar Tage zurück, dennoch hat uns das Ergebnis weiteres Selbstvertrauen gegeben“, äußert sich Adler-Trainer Wycichowski.

„In der Zwischenzeit haben die Jungs in den Trainingseinheiten sehr gut mitgezogen. Wir fühlen uns fit und gut gerüstet für die Partie gegen Lintfort.“ Zwar zählen auch die Gäste aus dem Kreis Wesel für die 07er nach der geglückten Rückkehr auf Landesliga-Ebene zu den neuen Gegnern. Doch geht man nach dem Bottroper Coach, so ist seinen Schützlingen durchaus eine Siegchance einzuräumen. „Wir gucken überhaupt nicht auf den Gegner und rechnen uns da irgendetwas aus“, so Wycichowski, „für uns ist wichtig, dass wir in diesem Heimspiel wieder eine gute Leistung zeigen. Wenn uns das gelingt, haben wir eine gute Gelegenheit die zwei Punkte zu holen. Wir sind da ganz zuversichtlich.“

„Im Angriff müssen wir abliefern“

Auch die Gäste aus Lintfort erwischten einen ähnlichen Saisonstart und holten aus ihren bisherigen vier Ligaspielen drei Punkte. Letzter Gegner der Lintforter war der SC Bottrop. Die Mannschaft von SC-Coach Jens Remmert holte auswärts beim TuS in einem denkwürdigen Spiel durch ein 16:16 zumindest einen Punkt und stockte dadurch das eigene Konto weiter auf. Dass sein Team im Duell mit dem momentanen Tabellenführer eine Leistungssteigerung erbringen muss, um eine Chance gegen Borken zu haben, dem ist sich der SC-Übungsleiter bewusst. „Vor allem im Angriff müssen wir einfach mehr abliefern. Wir wollen das Tempo im Umschaltspiel wieder anziehen und bei der Verwertung der glasklaren Möglichkeiten eine bessere Ausbeute erzielen“, so Remmert. Dass der SCB vor eigenem Publikum der klare Außenseiter ist, erscheint unumstritten. Auch Jens Remmert sieht den SC in einer solchen Position.

„Das heißt aber nicht, dass wir absolut chancenlos sind. Fakt ist: Wir haben in solchen Duellen wenig zu verlieren, wollen uns einfach gut präsentieren und nach unseren Möglichkeiten überzeugend auftreten. Borken verfügt über eine junge und ambitionierte Truppe, die momentan einen sehr guten Ball spielt. Es wird eine sehr interessante Partie. Wir sind aber absolut optimistisch gestimmt, ganz gleich wie dieses Spiel ausgeht. Die Stimmung im Team passt, die Jungs sind auf einem guten Weg.“

Weitere Berichte über den Sport in Bottrop lesen Sie hier.