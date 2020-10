Handball: Adler Bottrop 07 will weiter an der Spitze kreisen

Erstmals seit geraumer Zeit gehen die Landesliga-Handballerinnen der DJK als Tabellenführer ins Wochenende. Am vergangenen Spieltag eroberten die 07er mit dem vierten Sieg in Serie den Platz an der Spitze.

Zwar ist auch das Team von Bayer Uerdingen noch gänzlich verlustpunktfrei, doch weist der Bottroper Landesligist das deutlich positivere Torverhältnis vor. „Eine schöne Momentaufnahme“, fasst Adler-Trainer Frank Meese die aktuelle Situation zusammen, „natürlich sehen wir das Ganze realistisch. Ich hätte aber nichts dagegen, auch jetzt wieder zwei Punkte einzufahren.“

Die Chancen für Adler 07 auf den fünften Saisonsieg stehen in dieser nun bevorstehenden fünften Meisterschaftsrunde augenscheinlich alles andere als schlecht. Glaubt man den nackten Zahlen auf dem Papier, so wartet auf Gastgeber Bottrop am Sonntag (13.30 Uhr) ein Duell zwischen Licht und Schatten, wenn die DJK Styrum in der Dieter-Renz-Halle gastiert.

Styrumer Gäste bisher punktlos

Denn so positiv die Adler ihren Saisonauftakt gestalteten, so ertraglos waren die ersten Spieltage für die Gäste aus Mülheim: Die Styrumer nehmen mit null Zählern auf der Habenseite den letzten Tabellenplatz ein und warten somit noch immer auf den ersten Erfolg in der laufenden Spielzeit. Von dieser vermeintlich lukrativen Ausgangslage will sich Frank Meese aber keinesfalls blenden lassen. So betont der Adler-Trainer, dass seine Mannschaft „wachsam sein muss. Auch diese Partie wird alles andere als ein Selbstläufer, in dieser Liga kann jede Mannschaft jeden schlagen. Das gilt auch für Styrum, wenngleich es unser Anspruch ist, im Heimspiel die Punkte zu holen. Letztlich werden wieder die Einstellung im Spiel sowie die Tagesform ausschlaggebend sein.“

Mut schöpfen die 07er für ihren Heimauftritt gegen Styrum zum einen durch die bis dato gezeigten Leistungen, die allesamt von Erfolg gekrönt waren. „Obwohl wir da wissen, dass wir es durchaus noch besser können. An den Torabschlüssen sowie an diversen Spielzügen wurde jeweils nochmal ausgiebig gefeilt“, so Meese.

Personallage entspannt sich

Weitere Zuversicht schafft die sich immer weiter entspannende Personallage auf Seiten der Adler, die zuletzt insbesondere im Rückraum einige Ausfälle kompensieren mussten.

„Nun hoffen wir auf die passende Unterstützung von der Tribüne und auf ein erfolgreiches Spiel, um uns weiter oben festzusetzen.“

