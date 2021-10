Gudrun Eder holt bei der Deutschen Meisterschaft den Titel

Dortmund. Gudrun Eder räumt bei der Deutschen Meisterschaft in Dortmund ab. Die Sportschützin des BSV Vonderort holt sich in ihrer Klasse den Titel.

Gudrun Eder vom BSV Vonderort hat bei den Deutschen Meisterschaften in Dortmund groß abgeräumt, sie holte sich in der Disziplin Luftgewehr Auflage 10 Meter den Titel. Eder verzeichnete nach 30 Schuss eine Wertung von 319,2 Ringen und lag damit an der Spitze des Teilnehmerfeldes in der Wettkampfklasse der Seniorinnen I.

Die Vereinsfarben des BSV Vonderort wurden in Dortmund auch durch Udo Wittek vertreten. Er kam nach 30 Schuss auf 315,5 Ringe und wurde damit in der Wettkampfklasse der Senioren II Zehnter.

