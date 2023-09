Grafenwald gegen Kirchhellen: Die 70 besten Dorfderby-Fotos

Grafenwald. Mehr als 800 Zuschauer wollten das Derby zwischen dem VfL Grafenwald und dem VfB Kirchhellen sehen. Sie erlebten ein packendes Derby. Die Fotos:

Bis zum Anschlag: Grafenwald und Kirchhellen investierten viel. Die beiden Nachbarn lieferten sich 90 Minuten lang einen verbissenen Kampf. Besser zurecht mit der Situation kam der VfB Kirchhellen, der seine Chancen eiskalt nutzte. Was Trainer Martin Stroetzel erstaunte: Sein Team ließ der schwächsten Saisonleistung (1:1 gegen Adler Ellinghorst) die beste folgen.

Auf der anderen Seite konnte Ralf Lazar seine Enttäuschung nicht verbergen. Der Co-Trainer, der den urlaubenden Andre Nowak an der Seitenlinie vertrat, attestierte seiner Mannschaft eine gute Leistung, stellte aber auch fest: „Wenn du keine Tore machst, kannst du das Spiel nicht gewinnen.“

Die Rahmenbedingungen der inoffiziellen „Dorfmeisterschaft“ waren nahezu perfekt: Herrliches Spätsommerwetter lockte mehr als 800 Zuschauer ins Waldstadion. Dort gab es am Sonntag nicht nur Fußball. Der VfL Grafenwald präsentierte in der Halbzeitpause seine Einrad-Abteilung. An der Seitenlinie servierte der „Lovely Bartender“ erfrischende Cocktails und auch die Grillbude lief auf Hochtouren.

Der VfB Kirchhellen setzt sich beim VfL Grafenwald durch Der VfB Kirchhellen setzt sich beim VfL Grafenwald durch Die Blau-Weißen gewinnen das Dorfderby überraschend deutlich mit 4:0. Foto: Felix Hoffmann

